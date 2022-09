Igor Fontanella e Beatrice Casagrande si aggiudicano il 1^ Venice Lido Beach Trail

Successo per il nuovo e spettacolare trail sulla spiaggia organizzato da Venicemarathon che si è svolto oggi al Lido di Venezia. Il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva: “Buona la prima! Archiviamo con successo un esordio che mostra già le basi di un futuro glorioso”.

Un mare gonfio di onde spumeggianti e dorate da un tiepido sole, che cercava di fare capolino tra le nubi, ha fatto da sublime cornice alla prima edizione del Venice Lido Beach Trail, il nuovissimo trail organizzato da Venicemarathon con il supporto di Venezia Spiagge e promosso dal Comune di Venezia, che si è svolto questa mattina al Lido di Venezia tra spiaggia, pineta e diga sulle distanze di 5 e 11 km, accompagnate dalla Alì Family Run di 2 Km.

La gara è partita alle ore 10.30 dallo stabilimento balneare Blue Moon ed è stata anticipata dai saluti dell’assessore al bilancio del Comune di Venezia Michele Zuin, anche lui in gara nella 11K. Sin dalle prime battute ha preso subito il comando Igor Fontanella, l’atleta tesserato per la società ‘Aristide Coin Venezia’, che è rimasto sempre in testa fino al traguardo, tagliato nel tempo di 40’18”, con un distacco di oltre un minuto su Andrea Paggiarin (Venicemarathon) e Andrea De Stales (Atl. Mirano).



“Sono partito forte e sono andato quasi subito al comando perché mi sentivo davvero bene – queste le parole di Igor Fontanella – il tracciato è stato piuttosto impegnativo ma davvero bello. Sono contento di aver vinto questa prima edizione”.



Netta vittoria anche in campo femminile della promettente mezzofondista dell’Atl. Riviera del Brenta Beatrice Casagrande, che la scorsa settimana ha vestito la maglia azzurra Under 20 all’European Road Race di Oderzo. Beatrice si è imposta sulla distanza in 42’56”, arrivando al quinto posto della classifica generale.

“È stata una gara davvero bellissima – il comento di Beatrice Casagrande – il tratto che ho preferito è stata quello in pineta perché mi ricorda molto i cross e sulla diga c’era molto pubblico. Davvero una splendida gara e ottima organizzazione, non solo sul percorso ma anche nei servizi”.

Completano l’albo d’oro di questa prima edizione del Venice Lido Beach Trail Diego Carraro, 16 anni calciatore dei ‘Galaxy’ di Mira, e la ventottenne studentessa messicana di Scienze Ambientali Maria Del Pilar, rispettivamente primo uomo e prima donna della 5K e Giulia Ghezzo, 13 anni, tesserata per il ‘Triathlon Venezia’ che ha tagliato per prima il traguardo della Alì Family Run. Da segnalare anche la presenza di Cristiano Carnevale, atleta ipovedente e campione di paratriathlon, che ha concluso l’impegnativo trail in 59’07”.

Gli atleti hanno dovuto affrontare un percorso molto impegnativo tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e poi la lunga e spettacolare diga fino al faro San Nicolò e ritorno. Un trail davvero tosto, in una cornice unica in Italia che ha fatto breccia nel cuore dei tanti partecipanti intervistati al traguardo e che hanno espresso il loro forte gradimento.

Positivo il primo bilancio della manifestazione secondo i vertici di Venicemarathon e gli sponsor sul palco delle premiazioni.

“Buona la prima, come si usa dire in termini cinematografici, un’espressione che calza a pennello per questa nuova manifestazione che abbiamo dato vita quest’oggi al Lido di Venezia e che siamo convinti possa crescere molto e avere un futuro di successo” – così il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva.

Felice della collaborazione anche il presidente e AD di Venezia Spiagge Pierluigi Padovan, anche lui in gara nella 11K: “Ringrazio Venicemarathon per questa bella sinergia che ha creato turismo ulteriore per il Lido. Siamo stati contagiati dalla carica positiva dei runners e l’anno prossimo auspichiamo che ci sia una vera e propria invasione di atleti”.

In gara anche un altro sponsor, Franco Marangoni di 1/6H Sport: “Oggi ho scoperto un posto stupendo come il Lido di Venezia e mi sono davvero divertito moltissimo a correre sulla spiaggia e di fronte al mare”.

“Il Lido è un posto magico e abbiamo subito voluto sposare questa nuova avventura perché ci piace essere pionieri di nuovi progetti.” – le parole di Alessio Ranallo di Compressport.

Infine Lorenzo Cortesi, coordinatore generale di Venicemarathon, ha ribadito l’importanza di questa manifestazione in futuro per la ricaduta economica sul territorio e ringraziato tutte le forze dell’ordine intervenute quest’oggi, tutti gli sponsor e gli oltre 100 volontari presenti lungo il tracciato.

La festa è poi proseguita con il Pasta Party sulla spiaggia offerto a tutti i partecipanti.

Risultati

11K UOMINI:

1. Igor Fontanella (Aristide Coin) 40’18”

2. Andrea Paggiarin (Venicemarathon) 41’58”

3. Andrea De Stales (Venezia Runners) 42’05”

11K DONNE:

1. Beatrice Casagrande (Atl. Riviera del Brenta) 42’56”

2. Laura Cioetto Mazzabò (Cus Padova) 53’23”

3. Maura Biasissi (Running Club Venezia) 54’55”

5K UOMINI

1. Diego Carraro 26’58”

2. Marco Pradella 28’04”

3. Giacomo Carraro 29’38”

5 K DONNE

1. Maria del Pilar 40’28”

2. Arianna Ciani 41’23”

3. Claudia Ciani 41’23”