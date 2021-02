I webinar di M9 dedicati alla storia del novecento italiano

A febbraio continuano i webinar di M9 – Museo del ’900 legati ad anniversari e ricorrenze più significative del nostro Paese per approfondire i grandi temi e i nodi storici che ci legano al passato traghettandoci verso il futuro

Per non dimenticare, riflettere ed essere memoria critica e contemporanea degli accadimenti del Novecento italiano, M9 – Museo del ’900 propone anche a febbraio, viste le restrizioni dovute all’emergenza pandemica che vietano eventi dal vivo, un ciclo di webinar organizzati in collaborazione con Istituzioni e Fondazioni del territorio veneto. L’obiettivo è tenere vivo un dialogo continuo con filosofi, scrittori, giornalisti e storici del Novecento e coinvolgere un pubblico sempre più ampio nel dibattito.

Si inizia il 10 febbraio con la Giornata del Ricordo per chiudere con la rassegna online “Il Pci nella storia del Novecento” il 26 febbraio. Di seguito il calendario.

Giorno del Ricordo | 10 febbraio 2021

In occasione del Giorno del Ricordo 2021 M9 – Museo del ’900, nell’ambito delle iniziative coordinate dal Comune di Venezia, presenta Le foibe e il Calendario civile italiano, webinar trasmesso mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 17.00, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di M9 (Facebook/YouTube: @M9museum).

L’incontro è un’occasione per tornare a ragionare del rapporto tra storia e memoria, filo rosso delle riflessioni di M9 intorno al tema celebrativo delle giornate della memoria e del ricordo, fin dall’apertura del Museo.

Insieme allo storico Filippo Focardi, direttore scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea e professore di storia contemporanea all’Università di Padova, Livio Karrer, curatore e storico di M9, dialogherà sul tema delle politiche pubbliche promosse nell’ultimo trentennio dalle istituzioni italiane ed europee, per favorire il radicamento di una memoria condivisa sulle più drammatiche e dolorose vicende storiche novecentesche.

A partire dall’ultimo libro di Focardi, Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe (Viella 2020), si ragionerà sulla funzione di queste politiche e sui rischi connessi all’uso pubblico della storia a fini strumentali di propaganda politica, da sempre divisivi, oltreché pericolosi per il rafforzamento di un’educazione civica consapevole.

La tragica vicenda delle Foibe, e del successivo esodo delle popolazioni giuliano-dalmate di lingua italiana dai territori istriani dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ha aperto in Italia una ferita pubblica che nella memoria dei sopravvissuti ha determinato a lungo la considerazione di essere portatori di “una memoria negata”. Con la fine della Guerra fredda, la storia delle violenze perpetrate sul confine orientale ai danni delle popolazioni italofone e slavofone, – fin dai primi del Novecento, e culminate negli anni della forzata nazionalizzazione fascista e quindi della Seconda guerra mondiale nello scontro con le formazioni partigiane titine -, ha trovato il giusto riconoscimento pubblico e una prima riconciliazione politica è stata raggiunta grazie al dialogo tra il Presidente italiano Mattarella e quello sloveno Pahor. L’incontro, del luglio scorso a Trieste, tra i due presidenti ha segnato il riconoscimento congiunto dei crimini compiuti sia dagli italiani sia dagli sloveni tra gli Anni 30 e 40, contribuendo ad avviare un processo di superamento “delle memorie nazionali contrapposte nel segno di una memoria europea riconciliata”, come scrive Focardi a conclusione del suo libro.

Webinar mercoledì 10 febbraio 2021, ore 17.00

Giorno del Ricordo 2021 | Le Foibe e il calendario civile italiano

 canale YouTube e pagina Facebook di M9 – Museo del ’900 (Facebook / YouTube: @M9museum)

Intervengono

 Filippo Focardi, direttore scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea e professore all’Università di Padova

 Livio Karrer, storico e curatore M9 – Museo del ’900

Il Pci nella storia del ’900 | 13 e 26 febbraio 2021

M9 – Museo del ’900, in collaborazione con la Fondazione Gianni Pellicani e il Festival della Politica, organizza due appuntamenti di approfondimento storico intorno al centenario della fondazione del Partito comunista d’Italia del 1921.

Dopo il primo focus di quest’anno del 22 gennaio scorso, curato da Livio Karrer con gli storici Marcello Flores e Paolo Pombeni (disponibile al canale YouTube di M9), M9 e la Fondazione Gianni Pellicani, con i due nuovi webinar, intendono ragionare criticamente sulla storia del comunismo italiano insieme a storici, politici, filosofi e politologi.

Le presentazioni di tre libri, di recente pubblicazione, costituiscono lo sfondo e lo spunto per dialogare sul ruolo dei comunisti nelle vicende politiche e culturali del nostro Paese in un secolo di storia.

Webinar sabato 13 febbraio 2021, ore 18,00

Dalla rivoluzione alla democrazia

Presentazione del libro di Piero Fassino Dalla rivoluzione alla democrazia (Donzelli 2021).

 Ne discutono con l’autore Massimo Cacciari, Luca Molinari, Nicola Pellicani

Webinar venerdì 26 febbraio 2021, ore 17,00

Il Pci e l’identità socialdemocratica

Presentazione dei libri di Emanuele Macaluso con Claudio Petruccioli, Comunisti a modo nostro. Storia di un partito lungo un secolo (Marsilio 2021) e di Paolo Franchi, Il Pci e l’eredità di Turati (La nave di Teseo 2021) .

Dialogheranno con i giornalisti Claudio Petruccioli e Paolo Franchi

 Sofia Ventura, politologa italiana

 Nicola Pellicani, Parlamentare veneziano, Consigliere comunale e metropolitano

Modera

 Livio Karrer, storico e curatore M9 – Museo del ’900

 Claudio Petruccioli, politico e giornalista, è stato un dirigente del Partito comunista e poi del PDS (e DS). Ha diretto L’Unità ed è stato Presidente del consiglio di amministrazione della Rai tra il 2005 e il 2009. Nel 2001 ha pubblicato Rendi Conto, una ricostruzione critica della storia del Pci e delle scelte politiche compiute dal gruppo dirigente comunista berlingueriano.

 Paolo Franchi, giornalista, dopo aver militato nella Figc è stato redattore di Rinascita e di Paese Sera. Fin dal 1986 lavora per il Corriere della Sera di cui è stato capo dei servizi politici ed editorialista. Ha diretto Il Riformista tra il 2006 e il 2008. Ha scritto molti saggi sulla storia della sinistra italiana.

 Sofia Ventura, politologa, è professore di Scienza politica presso l’Università di Bologna. Giovane militante del partito radicale si è poi avvicinata all’area della destra politica italiana con Gianfranco Fini. Si è occupata a lungo di temi di storia costituzionale italiana e francese, concentrando in seguito le sue analisi sulle strategie di comunicazione politica dei principali leader politici.

 Nicola Pellicani, giornalista e politico, ha lavorato a lungo per il gruppo La Repubblica. È il direttore della Fondazione Pellicani di studi politici e storici su Venezia e Mestre dedicata allo scomparso padre Gianni (già parlamentare del Pci e vicesindaco del Comune di Venezia), ed è animatore del Festival della Politica. Nel 2018 è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle fila del Partito democratico.

I webinar saranno trasmessi in streaming dalle pagine Facebook e YouTube di M9 e dalla pagina Facebook della Fondazione Gianni Pellicani.

