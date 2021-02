“IoApro”. Multati molti locali che hanno aderito, tra questi uno di Marcon

Ricordate l’hashtag #IoApro? Non sono stati molti i locali che vi hanno aderito, non perché non ne riconoscevano la fondatezza, ma per il timore delle multe che sarebbero fioccate.

E le multe sono puntualmente arrivate, spingendo ancora di più nella disperazioni i gestori dei locali che avevano aderito all’iniziativa.

Uno tra questi è il ristorante “Quattro forchette ” di Marcon che, il giorno dopo l’apertura, aderendo al richiamo dell’hashtag #IoApro, è stato pesantemente multato.

Il titolare di questo locale marconese, come tutti gli altri locali italiani costretti a chiudere dai Dpcm, è oberato dagli impegni che non riesce ad onorare e non per colpa sua o per cattiva volontà. Se non lavora, non incassa e non può pagare mutui e tutto il resto.

Tutti hanno diritto al lavoro e a nessuno può essere portato via.

Con le dovute cautele ed attenzioni, necessarie a contenere i contagi da Covid, è possibile permettere la riapertura dei locali, ne sono convinti tutti i ristoratori veneti e italiani.

Questo per salvare l’economia di un settore tra i più colpiti e i posti di lavoro messi in serio pericolo dalla situazione venutasi a creare.

Fonte: Venezia Today

