I ritardi delle diagnosi durante il lockdown avrebbero provocato un aumento delle morti per tumore

Preoccupante e scioccante la situazione delle cure per le malattie gravi durante il lockdown fornita dall’oncologo Umberto Tirelli.

Tirelli ricorda che in Italia durante questo periodo potrebbe essersi verificato un eccesso di circa 2.000 morti per tumori alla mammella. Stessa situazione potrebbe essersi verificata anche per i tumori del polmone e della prostata.

Tutto ciò a causa, sempre in base a quanto ha detto il professor Tirelli, dello spostamento delle diagnosi e degli interventi per mancanza di posti letto in terapia intensiva intasata da malati di Covid 19.

Queste stime sono state fatte in base a quanto registrato negli Stati Unti dall’oncologo Antony Fauci che ha affermato essersi verificato in Usa un eccesso di 10 mila morti per tumore alla mammella e del colon retto a causa difficoltà negli ospedali durante il lockdown.

Fonte: AgenPress.it del 26/7/2020

