I portalettere di Montebelluna pronti per il Natale 2022

In provincia di Treviso organici potenziati con 48 assunzioni a tempo determinato tra portalettere e addetti alle lavorazioni interne.

Dopo il Black Friday e in vista delle consegne di Natale, Poste Italiane ha potenziato a Treviso e provincia il servizio di consegna di lettere e pacchi: 48 le assunzioni a tempo determinato a supporto dei portalettere che lavorano nei Centri di Recapito della Marca.

In particolare, è tutto pronto nel Centro di distribuzione di Montebelluna per gestire il Natale e fronteggiare uno dei due principali periodi dell’anno caratterizzati da un notevole aumento dei volumi dei pacchi in arrivo e in partenza.

Il Centro di recapito, situato nella zona industriale a sud del centro cittadino, è il motore del recapito nel territorio in dodici comuni (Montebelluna e dintorni, il Montello e la Pedemontana da Valdobbiadene fino a Cison e Follina) e gestisce le attività di lavorazione e smistamento della corrispondenza e dei pacchi provenienti dal resto della penisola e dall’estero.

I NUMERI. Rispetto a una media in periodo normale di circa 400 pacchi destinati alla consegna ogni giorno nei dodici comuni, fino al termine delle festività natalizie, i volumi previsti sono destinati a crescere del 40% circa, come si è verificato durante il recente Black Friday, alla fine di novembre.

Il Centro di recapito lavora parallelamente anche circa 800 kg al giorno di corrispondenza e 1300 raccomandate.

Nel Centro, che si estende su circa 1300 metri quadrati, sono impiegate complessivamente circa 69 persone. La rete di trasporto prevede una percorrenza media giornaliera di circa 2.400 chilometri con 51 mezzi di recapito (auto, moto, tricicli). Oltre 37mila i numeri civici raggiunti dai portelettere.