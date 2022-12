“Ben Arrivato!” 2022, il dono ai nuovi nati della comunità casierese

È un appuntamento che si rinnova quello del progetto “Ben Arrivato!”, fortemente sentito e voluto dall’Amministrazione Comunale di Casier con il coinvolgimento di due Associazioni del territorio (Art&Care e ALA Autismo), per festeggiare la nascita dei giovani casieresi e accoglierli nella comunità cittadina. Un segno tangibile di un Comune che si dimostra sempre più inclusiva e vicina alle famiglie del territorio.

Alla presenza del sindaco Renzo Carraretto e dell’assessore alle Politiche familiari Leonella Mestriner, sabato 26 novembre presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Antonio Vivaldi” è stato consegnato alle famiglie dei bambini venuti alla luce nel 2022 il kit di benvenuto “Ben Arrivato!”. La cerimonia è stata allietata dalle letture animate a cura dell’Associazione Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita di Treviso.

Il piccolo cadeau è stato realizzato dai ragazzi autistici dell’associazione ALA Autismo APS di Roncade, ospitati nei laboratori dell’associazione di promozione sociale ART&CARE di Dosson di Casier, che in questo modo hanno avuto l’opportunità di mettere a frutto il proprio talento artistico.

«Ogni nuovo bimbo che nasce è una gioia, in primis per la famiglia che lo accoglie, ma è anche un lieto evento per la comunità che lo ospita e che contribuirà a crescerlo. È meraviglioso essere qui oggi e poter dare il benvenuto a così tanti neonati e neonate che si affacciano al percorso della vita» ha commentato l’assessore alle Politiche familiari Leonella Mestriner.

«Essere genitori in un periodo di incertezza come quello odierno richiede sicuramente un grande impegno, ma è anche un’esperienza che regala fin da subito bellissime emozioni e immense soddisfazioni. Crescere un figlio rappresenta insomma la sfida più bella che si possa affrontare» ha aggiunto il sindaco Renzo Carraretto.