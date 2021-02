I famosi banchi a rotelle, in Veneto vanno negli scantinati delle scuole

Ricordate tutti i famosi banchi a rotelle acquistati dal commissario Domenico Arcuri? Ne sono stati comprati 430 mila e sono stati spesi ben 119 milioni di euro. Il costo unitario è di 280 euro contro i 100 euro di un banco normale.

Ora questi famosi banchi sembra siano finiti negli scantinati delle scuole e che non vengano usati, ma non solo, secondo l’assessore Elena Donazzan della Regione Veneto, questi banchi farebbero venire il mal di schiena agli studenti.

Quindi anche per questo motivo in Veneto non verranno utilizzati e pertanto ritirati dai plessi scolastici dove erano stati inviati.

Anche il segretario dello Snals concorda su questo punto di vista ricordando che nelle scuole medie i banchi a rotelle provocherebbero problemi posturali agli allievi.

In Veneto risultano distribuiti circa 9 mila banchi a rotelle che, secondo molti presidi, si sono mostrati poco funzionali.

Fonte: Corriere della Sera

