Zaia: “Voglio investire sui cittadini”

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 510 casi positivi con un incidenza 4,41 sui tamponi eseguiti. Sono purtroppo decedute 39 persone. Il calo delle degenze è lento ma costante da 31 giorni.

Il Presidente Luca Zaia, oggi in conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile di Marghera, ha ribadito che non è un libera tutti ma che vuole investire sui cittadini e per questo non ha presentato nessuna ordinanza restrittiva. Zaia è tornato a parlare ancora delle cure con le cellule monoclonari, perché la partita non si gioca solo sui vaccini.

Silvia Moscati

