honesty: il regista veneziano Ruggero Dalla Santa lancia la serie web girata a Londra

#honesty segue le disavventure di un life-guru di 40 anni che viene lasciato all’altare dalla fidanzata Influencer con un video pubblico, come pianificato dalla loro social media strategist.

Tutti gli episodi della nuova serie sono disponibili su YouTube con sottotitoli in italiano.

Molta attenzione viene data ultimamente agli effetti della cultura degli Influencer sui giovani, specialmente Millennials e Gen Z, ma si parla molto poco di come gli adulti si relazionano con questo nuovo mondo digitale. In molti casi, proprio coloro che dovrebbero avere più controllo di se stessi cadono vittima di dinamiche pericolose.

#honesty parla proprio di questo, ma con un occhio sarcastico che mira a divertire oltre che a far riflettere, tipico dello stile che Dalla Santa aveva dimostrato con il suo cortometraggio Creation, vincitore del Muybridge Short Film Festival di Londra e menzione onorevole al Boston Sci-Fi Film Festival nel 2017.

‘Ho un rapporto conflittuale con i social’ dice Dalla Santa. ‘Da una parte ne vedo il potenziale e so di doverli usare per supportare la mia carriera, dall’altra temo di caderci dentro come il nostro protagonista Jack Bright. In un certo senso, #honesty è un ammonimento che ho scritto a me stesso, ma penso che in molti si ritroveranno nei personaggi.’

La serie ha iniziato la produzione subito prima della pandemia ed ha richiesto quasi tre anni per arrivare a compimento.

‘La pandemia ha reso tutto più difficile, ma ci ha anche dato occasione di rivedere certe decisioni. Nello specifico, avevamo girato alcuni episodi a novembre 2020 e avremmo dovuto finire il resto a gennaio 2021 ma, a causa dell’enorme ondata di Covid di inizio anno, abbiamo dovuto rimandare fino a giugno. Questo ci ha dato l’occasione di montare il girato e renderci conto che un intero episodio andava rifatto da zero, e adesso è uno degli episodi migliori!’

#honesty è stata scritta a quattro mani da Dalla Santa e Niall Bishop (Game of Thrones, HBO; The Continental, Lionsgate), che interpreta il protagonista Jack Bright.

Accanto a Bishop troviamo un cast multietnico di attori conosciuti nella scena teatrale e cinematografica inglese: Miranda Heath (Ocean at the End of the Lane, Duke of York’s Theatre, West End; Eastenders, BBC), Natalie Boakye (Looking Good Dead, UK No.1 Tour), Omar Khan (The Lazarus Project, Sky TV; The Plunge, Sweet Doh!), Kit Esuruoso (West Side Story, Opera National Du Rhin; Spring Awakening, Almeida) Caitlin Swanton (Mario: A Super Musical, Union Theatre, London) e Billy Walker (Rebroken, Trick 6 Films/Toni Nycole Productions).

#honesty conta 6 episodi con una durata dagli 8 ai 19 minuti l’uno ed è disponibile sul canale YouTube di Time Productions: https://www.youtube.com/c/TimeProductions