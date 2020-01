Ha fatto tappa a Treviso lo spagnolo che gira l’Europa in bici con il suo gatto

Giovedì 9 è giunto a Treviso Marcelo Rodriguez, spagnolo di 28 anni, che gira l’Europa in bicicletta accompagnato dal suo fedele gatto Osiris.

Rodriguez ha lasciato il lavoro quattro anni fa, venduta la casa per seguire il suo desiderio di visitare tutta l’Europa in bici in compagnia del suo micio.

A Treviso è stato accolto dal Sindaco Mario Conte e dai trevigiani che con affetto lo hanno circondato per le vie della città scattando molte foto con lui.

Marcelo per sostenere le spese vende le foto che ha scattato lungo la strada e nelle città visitate.

Fonte: Trevisotoday

