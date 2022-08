“GREASE“ is the word

Bella e inarrivabile, bionda e impossibile. Tutto il talento che ruota immenso tra cinema e musica con Danny, il suo John (Travolta) che oggi svuotato ci dice “ Ti amo così tanto. Ci vedremo in fondo alla strada e saremo di nuovo insieme. Tuo dal primo momento che ti ho vista e per sempre, il tuo Danny, il tuo John”.

Sandy, la biondina timidissima con il nastrino che avvinghia i capelli per poi diventare la pantera sexy che, sigaretta in bocca e aria superba cambia il tragitto della storia nel famigerato Grease, pellicola che più culto non si può, felice e dannatamente ispirata nella sua splendida veste formativa.

Olivia Newton John a 73 anni ci lascia e l’emozione è tanta, per quello che ci ha donato artisticamente ma sicuramente anche per il suo travaglio immeritato sorto tanti anni fa con un cancro al seno diagnosticato nel 1990 per poi ripresentarsi in un viaggio lungo e denso di speranze e dignità, quella della malattia vissuta in resilienza e generosità, vera, verso la vita.

Ispirata da sempre nella guarigione da esperienze pionieristiche con la medicina delle piante, ora queste continueranno con il Fondo della Fondazione Olivia Newton John che oggi la famiglia vuole ricordare chiedendo al posto dei fiori donazioni in memoria di Olivia proprio per la stessa Fondazione.

La sua ultima scena nel suo ranch in Southern California ci raccontano sia avvenuta circondata dall’amore dei suoi cari e in serenità.

We go together.

Photo by Fb

Instacult di Mauro Lama