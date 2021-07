La notizia trapela in un sommesso pomeriggio, pigro, estivo, di lunedì. Alle 16,20 Raffaela Carrà ci lascia senza che nessuno sapesse della sua sofferenza, quasi a ingentilire la scenografia per il suo immenso pubblico, senza turbarlo.

Showgirl, cantante, ballerina, artista poliedrica, fuori da ogni cliché, provocatoria e rivoluzionaria, capace di attraversare tre generazioni senza scomporsi.

Sempre moderna, empatica e creativa quasi a suggellare le sue origini romagnole che trapelavano ogni dove.

Raffaella Maria Pelloni nasce a Bologna nel 1943 e cresce in Romagna ma parte subito per Roma all’Accademia Nazionale di Danza e fugge via immediatamente. Si iscrive al Centro sperimentale di cinematografia e nel 1960 conquista piccole parti, prima dell’esperienza americana e l’approdo in RAI con Nino Ferrer in “Io Agata e tu”. Poi l’ascesa inarrestabile, tanto per capirci siamo nel 1969 dove le cose cambiano e i treni sono quelli giusti. La Raffaella nazionale li acchiappa con il suo enorme talento e crea il “Tuca tuca”, scopre l’ombelico e spiazza tutti con acconciature e caschetto. È piena rivoluzione mediatica. Poi il sodalizio sentimentale con Gianni Boncompagni e la password per entrare in casa degli Italiani con “Pronto Raffaella”, il numero di fagioli da indovinare in un contenitore che diventa piacevole ossessione. Con Sergio Japino suo compagno poi è la volta di “Carramba! Che sorpresa” dove i “ganci” aiutano a ritrovar persone.

E i grandi consensi all’estero, in primis la Spagna, ci fanno pensare all’ultima carrambata di Raffaella, la semifinale Italia Spagna di domani che vale la finale del Campionato Europeo di calcio.

Grazie Raffaella.

Instacult di Mauro Lama

