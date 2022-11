God of War Ragnarök, il video dell’atteso sequel della saga norrena con John Travolta e LeBron James

Che tu sia una celebrità o il dio della guerra, essere genitori è impegnativo. L’atteso sequel della saga norrena in arrivo il 9 novembre presentato da alcune delle più grandi celebrità cinema: John Travolta e Ben Stiller – che sfoggia un perfetto cosplay del protagonista Kratos – e l’icona mondiale del basket americano LeBron James raccontano insieme ai propri figli tutte le sfaccettature del rapporto padre-figlio.

Sony Interactive Entertainment Italia presenta un inedito video di God of War Ragnarök, l’atteso sequel della saga norrena in arrivo il 9 novembre su PlayStation®5 (PS5™) e PlayStation®4 (PS4™), in cui Kratos e Atreus continuano il loro viaggio attraverso la cosmologia norrena mentre il loro rapporto padre-figlio si rafforza e consolida.

In questa suggestiva e tortuosa avventura, una domanda è sorta spontanea: ogni genitore può immedesimarsi nelle sfide che devono affrontare Kratos e Atreus nel loro rapporto? Per comprenderlo appieno, alcuni genitori d’eccezione – come le due grandi star cinematografiche John Travolta e Ben Stiller e l’icona mondiale del basket americano LeBron James – hanno dimostrato le difficoltà ma anche l’indissolubile amore che unisce padri e figli.

Ben Stiller: “Indossare la barba e il trucco di Kratos è stato molto stimolante. I colori di guerra sono veramente utili per far capire alla gente che uno fa sul serio. La barba mi ha fatto sentire più saggio… anche se [mio figlio] Quin non era per niente d’accordo.”

LeBron James: “C’è qualcosa di unico nell’avere tra le mani l’ascia Leviatano: ti trasporta in un altro mondo. Tutti noi giochiamo ai videogames, ma poter dare vita a quei momenti e connettersi ad essi in un modo diverso è fantastico.”

John Travolta: “In modo simile a Kratos e Atreus, l’equilibrio tra “tenerlo stretto e lasciarlo andare” è una dinamica familiare per molti genitori. Non c’è sensazione migliore di vedere il proprio figlio crescere e maturare diventando la versione migliore di se stesso.”