Gli Architetti di Treviso nel gotha del restauro

Grazie a Giuseppe Cangialosi, Gianluca Finco, Luca Lagrecacolonna e Marco Sari, considerati tra i più apprezzati e attivi architetti di Treviso, la città diventa un incubatore e un laboratorio dedicato al restauro del patrimonio architettonico e immobiliare d’epoca e storico.

I quattro professionisti sono infatti stati inseriti in Federestauro www.federestauro.it la federazione delle imprese e delle professioni del restauro.

Insieme alla Gatto Restauri di quinto guidata da Eva Gatto e alla Artedilia di Vittorio Veneto guidata da Alberto Rui, due imprese che rappresentano l’eccellenza della competenza del restauro.

Proprio Alberto Rui, che in precedenza ricopriva la carica di console di Assocastelli in Veneto, è stato successivamente chiamato a presiedere Federestauro oltrechè come vice presidente di Assopatrimonio (la “confindustria del patrimonio”) al fianco del barone Ivan Drogo Inglese.

Il gruppo di professionisti è stato approntato per rispondere alle necessità dei proprietari di immobili d’epoca e storici offrendo soluzioni per il restauro ma anche per la valorizzazione. Un gruppo destinato a crescere attraverso il coinvolgimento di altri architetti, imprese del settore e restauratori, ma anche soggetti che conferiscono innovazione e tecnologie.

La carta vincente è certamente rappresentata dall’Heritage Bonus www.heritagebonus.it l’unico fondo per il sostegno agli interventi di restauro.

A Treviso tutti i proprietari potranno candidarsi a beneficiare di questo strumento ma esclusivamente attraverso i professionisti consigliati e selezionati da Federestauro.

