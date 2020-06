ASSOCIAZIONE CULTURALE SQUERO DI SAN TROVASO GALLERIA DELLA GONDOLA E DELL’ECOSISTEMA LAGUNARE

COMUNICATO STAMPA

Dopo la drammatica acqua alta dello scorso novembre, dove la galleria è andata completamente sott’acqua e dopo questi mesi di chiusura forzata a causa della pandemia, finalmente la Galleria della Gondola è pronta a riaprire al pubblico da giovedì 18 giugno, con tutti i dovuti accorgimenti del caso. Gli ingressi in contemporanea saranno ristretti ad un massimo di quattro persone per volta. Scrivono Marco Agostinelli e Francesca Della Toffola, ideatori della Galleria : “Riaprire oggi un luogo che raccoglie ed espone l’alto artigianato veneziano significa riuscire a dare un senso e una risposta forte a questo orribile virus, che ha messo in ginocchio il mondo intero e che in una Venezia votata unicamente al turismo di massa ha dimostrato in maniera chiara e lampante che occorrerà trovare subito risposte alternative e magari di cercarle proprio nelle sue arti più antiche, dove infatti potrebbe esserci quella forza adeguata, corretta e giusta per un ripartire e un rinascere con più saggezza verso un futuro sostenibile, coscienzioso e maturo per la nostra splendida ma fragile città. Oltre alla nostra collezione permanente di reperti antichi proporremo anche una mostra dedicata ancora una volta alla Laguna.”.

Infatti sarà presentato il lavoro di un grande maestro della fotografia: Franco Donaggio, con la mostra “Riflessioni”, a cura di Roberta Semeraro, completamente dedicata a degli scatti realizzati nella nostra Laguna. Scrive Roberta Semeraro nel testo che accompagna la mostra: “ Nelle Riflessioni di Donaggio l’uomo, sembra inserirsi nell’habitat lagunare secondo un sistema proporzionale che lo porta ad essere in armonia con l’ambiente e con la natura. La sua presenza si preannuncia nelle reti da pesca, nelle bricole, negli ormeggi, nelle funi. Persino le sue imbarcazioni affondate come un veliero semi sommerso, si amalgamano al paesaggio diventando parte di esso.”

Dal 1979 ad oggi, Donaggio ha collaborato con grandi gallerie internazionali in tutto il mondo e nel 1992 gli è stato conferito il premio “Pubblicità Italia” per la fotografia di Still Life. Nel 1996 è il vincitore dell’European Kodak Gold Award” per la fotografia ritratto.

Donaggio, dopo una lunga e fortunata carriera a Milano è tornato felicemente a vivere nella sua Chioggia. Lui stesso si racconta così: “Vivo la laguna come un luogo di culto sospeso tra terra e cielo. Immerso nelle mie riflessioni, osservo la culla delle mie origini”.

Commenta la news

commenti