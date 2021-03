Giornata nazionale contro i disturbi alimentari, la presidente Damiano e l’assessore Mar incontrano i genitori di Chiara, giovane donna mancata per anoressia: “Fondamentali prevenzione e informazione”

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, hanno incontrato ieri pomeriggio nel Municipio di Mestre, in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, Mirko Fregonese e Antonella Pampagnin, genitori di Chiara, mancata a 33 anni per anoressia.

Un incontro che ha avuto lo scopo di “portare a conoscenza il doloroso lutto che ci ha colpiti – si legge in un messaggio dei due coniugi – per sollecitare le istituzioni affinché questa grave malattia che colpisce tantissime ragazze e ragazzi di varie età sia sempre più oggetto di attenzione e affinché sia il sistema sanitario nazionale a garantire percorsi di cura adeguati. L’anoressia è una malattia complessa che ha bisogno di terapie con specialisti formati in questa patologia e i percorsi di cura possono durare anche anni. Anche le famiglie che vivono questa situazione drammatica devono essere aiutate e sostenute, perchè quando si ammala un figlio è tutto il nucleo famigliare che viene sconvolto. L’anoressia – si sottolinea nel messaggio – è la seconda causa di morte degli adolescenti dopo gli incidenti stradali. E’ molto importante la prevenzione sin dalla giovane età – si conclude – e questa malattia deve essere intercettata al più presto per evitare che si cronicizzi e per il buon risultato delle cure”.

“È fondamentale, oggi più che mai – ha commentato la presidente del Consiglio Damiano – affrontare una corretta politica di prevenzione e diffondere la consapevolezza che questi disturbi possono essere curati attraverso una rete assistenziale orientata all’individuazione precoce del disturbo, con l’attivazione di percorsi riabilitativi multidisciplinari specializzati. Occorre parlarne, condividere e unirsi per fare uscire dall’ombra questo malessere profondo che trasforma la vita di chi ne soffre e delle famiglie”.

Parole condivise dell’assessore Mar, che ha concentrato l’attenzione sull’incremento del numero di casi di anoressia durante l’anno di pandemia: “Per questo motivo la testimonianza di Mirko e Antonella è ancora più importante – ha dichiarato – dimostrando quanto sia fondamentale approcciare in modo corretto e multidisciplinare l’anoressia”.

