Zottis (PD): “La Regione dimostri con i fatti che gli studenti rappresentano una priorità e ascolti il grido d’allarme: vanno coinvolti nelle scelte che li riguardan

“La Regione ascolti gli studenti e le loro preoccupazioni, cosa che non ha fatto nell’ultimo anno e non solo. Dobbiamo dimostrare con i fatti che i giovani sono una priorità, valorizzando le loro intelligenze e sostenendo l’accessibilità agli studi”. Così la consigliera regionale del Partito Democratico Francesca Zottis commenta i risultati del sondaggio della Rete degli studenti medi sul rientro a scuola del mese scorso. “Denunciano una situazione allarmante per quanto riguarda i trasporti e per l’impatto psicologico, che rischia di peggiorare ulteriormente con la nuova chiusura. Ma, soprattutto, lamentano di non essere mai stati ascoltati. Nel mezzo di una pandemia sarebbe non solo opportuno, ma doveroso sentire le loro esigenze e i loro dubbi, raccogliere informazioni per capire come gestire al meglio la situazione, dove intervenire e definire le prospettive future, anche pensando alle misure del Piano regionale di ripresa e resilienza. Oltre a mostrar loro vicinanza in un momento complicato, con un carico di stress psicologico elevato”.

“Da anni – aggiunge – chiedono un reale tavolo di partecipazione in cui sviluppare progetti concreti e un confronto sulla efficacia di alcune scelte, dall’alternanza scuola-lavoro ai bandi. Non possono essere solo soggetti passivi delle scelte altrui. Coinvolgerli, renderli attori protagonisti sarebbe un segnale di forza e speranza alla nostra Regione. Non basta dire che le nuove generazioni sono il nostro futuro dobbiamo invece lasciare che quel futuro sia nelle loro mani”.

