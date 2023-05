La Giornata Mondiale per l’igiene delle mani 2023, che si celebra oggi 5 maggio, rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare sull’importanza dell’igiene delle mani nel contesto sanitario. L’igiene delle mani, infatti, è una pratica semplice ma fondamentale per prevenire la diffusione delle infezioni e salvare molte vite ogni anno.

In questa giornata, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove la campagna “Salva vite: igienizza le mani” (SAVE LIVES: clean your hands), che mira a mantenere alta l’attenzione sulla necessità di migliorare l’igiene delle mani in tutto il mondo e a rafforzare l’impegno delle persone a sostenere tale miglioramento.

In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Ministero della Salute partecipano attivamente alla campagna, offrendo materiali divulgativi come banner e poster e promuovendo un corso di formazione a distanza sull’igiene delle mani per la prevenzione e il controllo delle infezioni in ambito sanitario. Inoltre, l’ISS mette a disposizione una versione informatizzata del Framework per l’autovalutazione 2010 dell’igiene delle mani proposto dall’OMS, che permette di ottenere un’immagine delle risorse presenti e degli obiettivi raggiunti, favorendo il miglioramento delle pratiche inerenti all’igiene delle mani.

La campagna dell’OMS per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2023 ha come tema “Insieme possiamo fare di più per prevenire le infezioni e la resistenza agli antibiotici nell’assistenza sanitaria. Promuoviamo la cultura della sicurezza e della qualità delle cure. Diamo la massima priorità all’igiene delle mani”, con lo slogan “Agiamo subito insieme -Salva vite: igienizza le mani”. Gli obiettivi della campagna sono di rafforzare e responsabilizzare gli attori del settore sanitario per potenziare le azioni volte a migliorare l’igiene delle mani e la prevenzione e il controllo delle infezioni presso il punto di assistenza, e di promuovere la collaborazione della popolazione e delle organizzazioni verso l’obiettivo comune di ridurre al minimo il rischio di infezioni e di resistenza antimicrobica nell’assistenza sanitaria.

Per partecipare attivamente alla campagna, l’OMS mette a disposizione un’ampia gamma di materiali e iniziative, tra cui web banner tradotti nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, un breve video per i social network e un webinar globale che si terrà il 5 maggio. Inoltre, anche gli ospedali e le strutture sanitarie di tutto il mondo sono invitati a partecipare alla campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’igiene delle mani come segno di rispetto e di protezione della salute non solo dei pazienti, ma anche degli operatori sanitari e dei visitatori.

