“Disposta a parole, colorata con immagini, colpita con il metro giusto, la forza della poesia non ha eguali. In quanto forma espressiva intima che apre le porte agli altri, la poesia arricchisce il dialogo che catalizza tutto il progresso umano ed è più che mai necessario in tempi turbolenti” è il messaggio di Audrey Azoulay, Direttore Generale dell’UNESCO, per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia 2022. Tale ricorrenza è stata voluta proprio dall’UNESCO nel 1999. È un invito a riflettere sul potere del linguaggio e sul pieno sviluppo delle capacità creative di ogni persona.

Alla poesia, tra l’altro, viene riconosciuta la prerogativa di ritrovare il dialogo e dunque il trasporto verso la pace.

“Ogni forma di poesia è unica, ma ognuna riflette la natura universale dell’esperienza umana: la nostra aspirazione alla creatività che attraversa tutti i confini e i confini. Questo è il potere della poesia” conclude Audrey Azoulay nel suo messaggio.