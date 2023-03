Giornata Legalità: il percorso formativo di Unioncamere del Veneto sulla lotta alle mafie per 1500 studenti

Pozza, Unioncamere del Veneto: “Rispetto della legalità condizione fondamentale per sviluppo economico, sociale e umano e per la tutela dell’onesta iniziativa imprenditoriale. Nel 2022, oltre 5000 accessi alle banche dati messe a disposizione di Prefetture e forze dell’ordine”.

VENEZIA – In occasione della XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si tiene oggi martedì 21 marzo a Milano, Unioncamere del Veneto con il sistema camerale regionale e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali delle Camere di commercio del Veneto testimonia il proprio impegno per la legalità attraverso i numeri del progetto “Legalità: ambiente e impresa economica” .

Il nuovo ciclo di incontri formativi in corso nelle scuole secondarie di secondo grado è realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa firmato con Libera e la sezione regionale dell’ambiente e sta toccando numeri record, con 50 scuole partecipanti in tutto il territorio regionale e oltre 1.500 studenti impegnati sui temi dell’ambiente e dei rapporti tra impresa e criminalità organizzata, per sensibilizzarli alla lotta alle mafie.

“I numeri relativi alla presenza di infiltrazioni mafiose nelle imprese venete, quantificate dall’Università di Padova, parlano del 6 o 7% delle società di capitali toccate da questa piaga” commenta Mario Pozza, Presidente di Unioncamere del Veneto. “Sono numeri allarmanti, che dimostrano come la criminalità sia in grado di insinuarsi nel tessuto socio-economico di uno dei territori economicamente più attrattivi. E questo avviene soprattutto in momenti di grandi difficoltà per imprese e operatori economici come il Covid, l’emergenza costi energetici, la guerra, l’inflazione, il rialzo dei tassi di interesse dei mutui. Per questo, insieme agli attori camerali, ai rappresentanti dell’imprenditoria regionale e ai settori, siamo attivi in prima linea per far conoscere gli strumenti disponibili per impedire la diffusione di fenomeni illegali o illeciti legati alla presenza di associazioni mafiose e malavitose. Perché il rispetto della legalità è condizione fondamentale per sviluppo economico, sociale e umano” del territorio”.

Promossa da Libera e Avviso Pubblico, quest’anno la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie si svolge martedì 21 marzo a Milano e in contemporanea in tanti altri luoghi in tutta Italia. La giornata, divenuta nazionale con la legge 20/2017, è una testimonianza sotto il profilo civile oltre che istituzionale, e vuole rinnovare l’impegno contro l’infiltrazione mafiosa negli enti locali e sui territori e per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale.

Il sistema camerale dispone di preziosi strumenti a tutela della trasparenza dell’impresa e del mercato, a partire dal Registro delle Imprese, oggi completamente telematico. Inoltre porta avanti una solida collaborazione con le forze dell’ordine e con tutti coloro che si battono per combattere l’illegalità, per realizzare efficaci iniziative di contrasto alle infiltrazioni mafiose e tutelare gli imprenditori onesti.

Nel 2022, ad esempio, sono stati oltre 5000 gli accessi alle banche dati messe a disposizione delle sole Prefetture di Treviso e Belluno e, per loro tramite, alle Forze dell’ordine, in virtù degli accordi di collaborazione in essere.

Lo scorso anno Unioncamere del Veneto ha inoltre rinnovato il protocollo “Analisi legalità” contro il rischio di infiltrazioni criminali nelle PMI, firmato da Guardia di Finanza, Unioversità Ca’ Foscari Venezia, Infocamere e Unioncamere del Veneto e ampliato ai nuovi partner Intesa Sanpaolo S.p.A. e Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Regionale Veneto. Sempre nel 2022 ha sostenuto il primo protocollo promosso da Coldiretti, Prefettura e Regione contro le pratiche sleali nella filiera agroalimentare del Veneto, seguito a un tour formativo e informativo promosso da Unioncanere Veneto in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie in tutte le province.