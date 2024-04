La Giornata Internazionale della Danza celebra l’universale linguaggio del movimento che unisce culture e storie in un’unica armoniosa espressione.

La Giornata Internazionale della Danza viene celebrata il 29 aprile di ogni anno a partire dal 1982, quando è stata istituita dal Comitato per la Danza dell’Istituto Internazionale del Teatro dell’Unesco. Questa data non è stata scelta casualmente, ma coincide con la nascita di Jean-Georges Noverre, un rinomato ballerino e coreografo riconosciuto come il pioniere del balletto moderno.

La danza è stata un elemento fondamentale della cultura umana fin dall’alba dei tempi. È stata testimone di celebrazioni, di trionfi e di tragedie. Attraverso i secoli e le civiltà, la danza si è evoluta, abbracciando nuove forme, stili e tecniche, ma ha sempre mantenuto il suo potere di trasformare, ispirare e connettere le persone.

Gli obbiettivi di questa giornata

La Giornata Internazionale della Danza si propone di raggiungere obiettivi chiari, mirati sia a celebrare l’arte della danza sia a onorare coloro che ne sono affascinati:

Celebrare la diversità dell’arte della danza: ogni forma di danza porta con sé una bellezza e un’importanza uniche.

Promuovere l’inclusività: nella danza, non ci sono differenze, poiché l’unico elemento che conta è l’espressione del proprio corpo attraverso il movimento.

Incoraggiare tutti a ballare: non esiste un’età per iniziare a danzare; ciò che conta è semplicemente iniziare.

Riconoscere il potenziale della danza: oltre ai suoi valori intrinseci, la danza ha anche il potenziale di contribuire allo sviluppo economico.

Impatto sociale e culturale

Oltre alla sua bellezza estetica, la danza ha un impatto significativo sulla società e sulla cultura. Essa promuove la salute fisica e mentale, migliorando la forza, la flessibilità e la coordinazione. Inoltre, la danza favorisce la creatività, l’autostima e il senso di comunità tra coloro che la praticano. In molte culture, la danza è parte integrante di celebrazioni, riti e rituali, collegando le persone tra loro e con le loro tradizioni.