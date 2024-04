Art Brut: una giornata di studio per esplorare l’arte

Il 3 maggio, presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, esperti internazionali esploreranno l’arte in una giornata di studio dedicato all’Art Brut.

ROMA – Venerdì 3 maggio, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, sarà sede di un evento dedicato all’Art Brut. Organizzato da Bruno Decharme e Barbara Safarova, in collaborazione con diverse istituzioni culturali, questa giornata di studio riunirà esperti provenienti da Francia, Italia e Svizzera per esplorare l’arte autodidatta e grezza.

Programma

Il programma, diviso in due sessioni, verterà la mattina – dalle ore 11:00 alle 13:45 – sul tema Art Brut, prospettiva storica e questioni contemporanee: a parlarne saranno Sarah Lombardi, Barbara Safarova, Céline Gazzoletti e Cristina Agostinelli.

I contenuti dibattuti nel pomeriggio – in orario 15:00 – 17:30 – avranno invece come argomento Art Brut in Italia, tra rivelazione e riparazione e saranno illustrati da Lisa Roscioni, Fiorella Bassan, Claudio Zambianchi e Gustavo Giacosa.

L’evento è realizzato in collaborazione con SIC12 artstudio, MLAC I Museo laboratorio arte contemporaneo e La Sapienza I Università di Roma. L’accesso sarà gratuito e si terrà in doppia lingua, francese e italiano.