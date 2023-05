Giavellotto, Adele Toniutto verso gli Europei

Ai campionati regionali assoluti di Caorle la 21enne montebellunese di Team Treviso si migliora nel giavellotto e, con 52.83, realizza lo standard di partecipazione per la rassegna continentale under 23 di Espoo. Titolo veneto anche per Mosè Umberto Titton nei 400. Inizia il conto alla rovescia per l’ultimo atto dei campionati italiani assoluti di società: sia gli uomini sia le donne qualificati per la finale B di Vittorio Veneto.

TREVISO – Cinquantadue metri e 83 centimetri: il lasciapassare verso una nuova dimensione. Adele Toniutto ha realizzato l’exploit nelle gare conclusive del campionato regionale assoluto, andato in scena nel weekend allo stadio Chiggiato di Caorle.

La 21enne di Montebelluna, tesserata per il Team Treviso, ha lanciato il giavellotto alla soglia dei 53 metri, migliorando di 1.81 metri il record personale stabilito il 25 aprile a Majano. Oltre ad averle fruttato il titolo veneto assoluto, la prestazione vale lo standard di partecipazione agli Europei under 23 che si terranno a luglio a Espoo, in Finlandia. Una grande soddisfazione per Adele, che aveva iniziato l’anno conquistando l’argento ai Tricolori invernali di categoria, e per Emanuele Serafin, allenatore della nuova stella del Team Treviso.

Adele Toniutto con il tecnico Emanuele Serafin

Serafin è l’anima tecnica della “scuola” di giavellotto di Montebelluna, che rappresenta uno dei poli del Team Treviso. I risultati di Toniutto vanno ad inserirsi nel solco di altri illustri allievi di Serafin, da Mauro Fraresso ad Antonio Fent, a Paola Padovan, che hanno raccolto maglie azzurre e podi tricolori nel giavellotto. Chissà che tali precedenti non possano essere di buon auspicio anche per Adele che ora sogna, legittimamente, il debutto in azzurro.

La rassegna regionale di Caorle ha regalato al Team Treviso anche l’oro di Mosé Umberto Titton, sceso a 48”94 nei 400, un gran progresso per un atleta che solo il 20 maggio, a Brescia, aveva corso per la prima volta in meno di 50” e ora si è ulteriormente migliorato. Nel bilancio del weekend veneziano anche quattro argenti (Nicholas Longo nel lungo, Francesca Bergamin nei 100 ostacoli, Eleonora Favaretto nell’alto e Riccardo Ganz nei 400 ostacoli) e tre bronzi (Nicolò Ferrario nei 100, Elena Bosco nel peso e Alessia Pivato nel disco).

In casa Team Treviso inizia intanto il conto alla rovescia in vista dell’ultimo atto dei campionati italiani assoluti di società, quest’anno in programma il 10 e 11 giugno. La società del presidente Massimo Benetello ha qualificato sia la squadra maschile che quella femminile per la finale B, Area Centro-Nord, in programma a Vittorio Veneto. Un segnale di continuità dopo il quinto posto ottenuto dalle ragazze nella finale B del 2022 disputata a Saronno e la partecipazione alla finale “A” Bronzo di Palermo da parte della formazione maschile.

In copertina, Adele Toniutto in azione a Caorle – credits Atleticamente/Fidal Veneto