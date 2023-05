Torna a Venezia il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare

Venerdì 2 e sabato 3 giugno 2023 Venezia accoglierà nelle acque della sua laguna gli equipaggi di Genova, Pisa e Amalfi: va in scena lo spettacolo del 68° Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. A precedere la Regata, come richiede la tradizione, lo sfarzoso corteo storico, che costituisce uno dei momenti centrali di tutta la manifestazione.

VENEZIA – Celebrare le rivalità e le imprese delle più note Repubbliche marinare italiane, ovvero Venezia, Amalfi, Genova e Pisa: è questo lo scopo del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, la manifestazione sportiva istituita nel 1955 e che quest’anno, per la sua 68^ edizione, torna ad essere disputata nella laguna veneziana, prendendo quindi un posto di rilievo all’interno del ricco calendario di eventi del Salone Nautico. L’appuntamento è per venerdì 2 e sabato 3 giugno, quando gli equipaggi femminili e maschili delle quattro città scenderanno nuovamente in acqua alla ricerca della vittoria.

“Quest’anno la novità più grande è che non abbiamo soltanto una regata, ma ne ospitiamo ben due – ha detto il consigliere delegato del sindaco alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto – Grazie a Venezia infatti, all’interno della regata delle Repubbliche Marinare sono entrate anche le donne, cosa che volevamo fortemente. Esiste infatti da due anni la categoria femminile che quest’anno, in occasione della 68^ edizione, è programmata per il giorno prima della regata principale. Questo evento verrà svolto nella laguna nord, con partenza verso Murano e l’arrivo davanti a Rio de le Galeazze, dove si potrà assistere alla competizione lungo l’apposita passerella oppure sull’ampio spazio delle fondamenta. Sempre venerdì sfilerà, insieme alla presentazione degli equipaggi, il corteo delle quattro repubbliche all’interno dell’Arsenale e nel contesto del Salone Nautico, fattore che garantisce una doppia opportunità ai visitatori – continua – Il giorno seguente, sabato, vedrà invece la tanto attesa disputa maschile, il cui percorso rimane quello del 2019 per consentire agli equipaggi di concludere la gara sul Canal Grande, la linea d’arrivo sarà davanti a Campo della Salute. Il punto di partenza rimane Sant’Elena, con gli equipaggi che costeggeranno la città fino al traguardo. Grazie a un maxi-schermo si potrà assistere al completo svolgimento della regata, dalle sue prime battute fino alla sua conclusione“.

“A rendere ancora più prestigiosa questa edizione è l’articolarsi della manifestazione all’interno del palinsesto della quarta edizione del salone nautico di Venezia coinvolgendo per due giorni vari luoghi della città dalla laguna nord all’arsenale fino al canal grande – conferma il direttore operativo di Vela Fabrizio D’Oria – L’equipaggio veneziano gareggerà non solo con l’effige del leone di San Marco ma con il brand del salone nautico. Un grande sforzo organizzativo per rendere ancora più prestigiosa questa edizione“.

Il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, disputato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, si svolge ogni anno ed è ospitato a rotazione dalle quattro città. Quest’anno l’onore spetta a Venezia, che venerdì 2 e sabato 3 giugno 2023 accoglierà nelle acque della sua laguna gli equipaggi di Genova, Pisa e Amalfi.

A precedere la Regata, come richiede la tradizione, alle 17 ci sarà lo sfarzoso corteo storico, che costituisce uno dei momenti centrali di tutta la manifestazione. Da Piazza San Marco lungo la Riva degli Schiavoni e fino all’Arsenale sfileranno infatti i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzano ciascuna repubblica; la Serenissima sarà rappresentata dalla regina Caterina Cornaro, colei che donò Cipro alla Repubblica di Venezia e ritornò in patria come “Figlia Prediletta di Venezia”.

Alle 18.30 è prevista invece la prima delle due gare sportive, ovvero quella degli equipaggi femminili/misti, con un percorso di 1000 metri che partirà nei pressi dell’isola di San Michele, per arrivare di fronte alle Fondamente Nove. In seguito, negli spazi del Salone Nautico di Venezia all’Arsenale avverrà la premiazione della regata degli equipaggi femminili/misti e la cerimonia di presentazione degli equipaggi maschili della 68^ edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare.

“Con l’edizione di quest’anno si chiude il cerchio, inusuale, di quattro Regate delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia in appena diciotto mesi. Con l’abbinamento al Salone Nautico di Venezia e, il prossimo anno, alle attività di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 – spiega il sindaco di Amalfi, Daniele Milano – si amplifica l’attenzione su una manifestazione che celebra la grande marineria italiana attraverso le sue quattro Città più rappresentative. E che compirà 70 anni proprio ad Amalfi nel 2025, una ricorrenza che ci carica sin d’ora di grandi motivazioni“.

“Ci avviciniamo alla 68^ regata storica delle antiche Repubbliche Marinare con una grandissima carica di entusiasmo – le parole dell’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – saranno due giorni all’insegna dello sport e della valorizzazione della storia che accomuna le nostre città, una storia legata al mare, alle attività ad esso connesse, ma anche alla sfida sportiva e alla sana competizione, il cui spirito è impresso nel DNA delle nostre comunità. Il corteo storico con i nostri figuranti e gli equipaggi che scenderanno in mare con l’arrivo in Canal Grande daranno vita a un evento che si preannuncia entusiasmante e coinvolgente per tutto il grande pubblico che seguirà la Regata a Venezia, ma anche in diretta tv. Genova come equipaggio campione dell’ultima edizione a Pisa e in vista di The Ocean Race Genova The Grand Finale è pronta a vivere due giornate di grande sport in una vetrina straordinaria e unica al mondo in un mix di spettacolo, tradizioni e sport per la valorizzazione della nostra cultura millenaria, con tantissimi giovani protagonisti“.

Sabato 3 giugno alle 18 gli equipaggi maschili si daranno battaglia in acqua, in un campo gara di 2000 metri, dai Giardini di Sant’Elena lungo il Bacino di San Marco fino al traguardo di fronte la Basilica della Salute. A seguire si svolgerà la premiazione degli equipaggi in Campo della Salute.

A bordo di ogni galea trovano spazio otto vogatori e un timoniere, e ciascuna di esse si distingue per i colori e le splendide polene: il leone alato di Venezia, che si riconduce al patrono della città lagunare, San Marco Evangelista, il cavallo alato di Amalfi, il drago di Genova che ricorda il protettore della città, San Giorgio e l’aquila di Pisa, che simboleggia l’antico legame tra la Repubblica e il Sacro Romano Impero. Per la polena che taglia prima il traguardo, a conclusione del percorso, l’ambito trofeo in oro e argento realizzato dalla Scuola Orafa Fiorentina raffigurante un galeone a remi sorretto da 4 ippocampi, sotto al quale compaiono gli stemmi delle quattro repubbliche. Il trofeo rimane nelle mani della città vincitrice per un anno, per poi essere rimesso in palio in occasione della Regata successiva.

Opera della Cooperativa Gondolieri di Venezia, le prime imbarcazioni costruite per dare il via al Palio richiamavano, nelle loro linee, la sagoma delle antiche galee che nei secoli scorsi solcarono i mari del Mediterraneo. Furono poi varate il 9 giugno 1956 sulla Riva dei Giardini Reali, con la benedizione del Patriarca di Venezia Angelo Roncalli, in seguito eletto papa con il nome di Giovanni XXIII. Oggi, le storiche prime imbarcazioni del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare riposano nel cantiere francescano mentre a gareggiare in acqua sono nuove barche costruite in vetroresina.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti il consigliere delegato del sindaco alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto e il direttore operativo di Vela Fabrizio D’Oria in veste di Segretario del Comitato cittadino Regata Antiche Repubbliche Marinare. Presenti anche le squadre di Venezia: l’equipaggio maschile e quello femminile che è composto dal team delle Università veneziane-Cus Venezia e dell’Università di Padova.

Il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Due.