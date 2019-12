“Gala di danza” al Teatro Del Monaco di Treviso

Con i solisti e i primi ballerini del Teatro alla Scala prende il via Evoluzioni la stagione di danza dello Stabile del Veneto al Teatro Mario Del Monaco

È un cartellone pieno di stelle quello che anima il Teatro Mario Del Monaco per questo Natale e, tra gli appuntamenti di teatro, musica e spettacoli per bambini, non poteva mancare la danza: domani, venerdì 27 dicembre (ore 20.45), con il Gala di danza dei Solisti e primi ballerini del Teatro alla Scala va in scena il primo evento di Evoluzioni. La stagione di danza, che come al Teatro Goldoni di Venezia e al Teatro Verdi di Padova arricchisce il cartellone trevigiano pensato dal Teatro Stabile del Veneto.

Il Gala di danza è uno spettacolo di classica e neoclassica già molto apprezzato e applaudito in importanti teatri italiani, in cui i solisti e i primi ballerini del Teatro alla Scala portano in scena un repertorio vario con coreografie di Rudolf Nureyev, Yvette Chauviré, Anna-Marie Holmes, Marco Pelle, Giuseppe Carbone e altri ancora. Attraverso il ballo i danzatori spaziano dai temi sociali ai grandi classici della danza quali Il lago dei cigni e Giselle per regalare un momento di sogno al pubblico in sala.

Tra gli appuntamenti in programma per Oltre la scena, prima dello spettacolo (ore 20.00) al Ridotto del Teatro Mario Del Monaco si terrà una conferenza d’introduzione allo spettacolo condotta da Ornella Camillo (TvBallet).

Evoluzioni. Rassegna di danza

Evoluzioni, la Stagione di Danza del Teatro Stabile del Veneto, propone riletture di classici e contaminazioni di generi nel segno della più evidente multidisciplinarietà. Il programma ospita, infatti, artisti espressione di una ricerca continua di codici e segni come Virgilio Sieni, che in Petruska rilegge con rigorosa eleganza il capolavoro di Stravinskij ispirato alla marionetta del teatro popolare russo, e la MM Contemporary Dance Company in Gershwin Suite/ Schubert frames, due coreografie pensate da Michele Merola e Enrico Morelli che trovano ispirazione nella musica e nell’arte. Vestendo i panni di un manager moderno il Figaro del Barbiere di Siviglia rappresentato dalla Compagnia Artemis Danza di Monica Casadei incarna l’immagine irraggiungibile di un uomo perfetto, mentre la compagnia Naturalis Labor in Cinderella Tango racconta a passi di danza la storia di una cenerentola immersa in un’ambientazione dickensiana.

Teatro Mario Del Monaco | Treviso

27 dicembre – ore 20.45

Ore 20.00 – Conferenze d’introduzione agli spettacoli aperte al pubblico (Ridotto del Teatro Comunale Mario Del Monaco) presenta Ornella Camillo (TvBallet)

Genesing

con Sabrina Brazzo, Beatrice Carbone, Antonella Albano, Vittoria Valerio

coreografia Antonella Albano

musica Piero Salvatori

Emozioni

con Mick Zeni

coreografia Mick Zeni

musica Lucio Battisti

Parla più piano

con Antonella Albano e Federico Fresi

coreografia Antonella Albano

musica Nino Rota

Giselle

con Vittoria Valerio e Nicola Del Freo

coreografia Yvette Chauviré

musica Adolphe Charles Adam

El desierto

con Beatrice Carbone e Mick Zeni

coreografia Mick Zeni

musica Lhasa de Sela

L’uno di due

con Beatrice Carbone

coreografia Marco Pelle

musica Igor Stravinskij

Lago dei cigni, passo a due dal quarto atto

con Vittoria Valerio e Nicola Del Freo

coreografia Rudolf Nureyev

musica Pëtr Il’ič Čajkovskij

Carmen

con Beatrice Carbone e Mick Zeni

coreografia Giuseppe Carbone

musica Georges Bizet

Fiamme di Parigi

con Antonella Albano e Federico Fresi

coreografia Vasilij Vainonen

musica Boris Asaf’ev

Steel

con Sabrina Brazzo

coreografia Gianluca Schiavoni

direzione artistica Beatrice Carbone

