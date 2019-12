Il laboratorio Insieme è più Facile nasce nel 2013 da un’idea di Lucia Merico SpiritualCoach®, scrittrice, speaker e insegnante di crescita personale e spirituale e vuole essere la risposta a tutte le volte che si è scelto di mettere in atto un cambiamento e poi si è lasciato perdere. In queste serate si apprende, conosce, comprende, condivide e apre la propria mente a nuove e pratiche idee da applicare nella quotidianità, per migliorare la nostra vita e quella delle persone intorno a noi.

Roberta Marzola, facilitatrice e giornalista, ricorda l’inizio del laboratorio Insieme è più Facile a Treviso, in data 15 gennaio 2020, indicativamente dalle 20.30 alle 23.30 presso la Sign On Art (viale della Repubblica, 142).

