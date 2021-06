Futuri chef e barman della Scuola DIEFFE di Spinea (VE) alla manifestazione “Bollicine in Villa”

Futuri chef e barman della Scuola DIEFFE di Spinea (VE)

all’opera durante la manifestazione “Bollicine in Villa”

Il 26 e 27 giugno dalle 10 alle 20 i futuri chef e barman della Scuola della Formazione

Professionale DIEFFE di Spinea (VE) hanno dato il loro contributo in fase di accoglienza degli

ospiti e servizio alla manifestazione Bollicine in Villa organizzata nella bella cornice di Villa

Farsetti a Santa Maria di Sala (VE).

Sta diventando un vero tratto distintivo della Scuola DIEFFE, quello di partecipare attivamente ad

eventi su piano nazionale e internazionale; quando si presenta un’occasione per fare didattica

laboratoriale, gli allievi di Spinea non mancano.

Con la ripartenza degli eventi e la riapertura dei locali, le aziende e le organizzazioni che si

occupano di enogastronomia sanno che possono tenere in considerazione l’Istituto che forma futuri

professionisti del settore enogastronomico per partnership e collaborazioni finalizzate a

massimizzare l’esperienza sul campo degli studenti.

Sotto la guida dei loro docenti, i ragazzi vengono adeguatamente preparati ad affrontare queste

situazioni di lavoro che diventano preziose occasioni per imparare e vedere con i propri occhi

prodotti di altissima qualità, in un settore davvero affascinante che, in questo caso, è dedicato in

particolare ai vini e ai formaggi.

“Siamo lieti ed orgogliosi di aver partecipato alla quarta edizione di Bollicine in Villa, primo

evento enogastronomico su piano nazionale a ripartire dopo i mesi molto duri che abbiamo passato

– racconta la direttrice della sede della Scuola della Formazione Professionale DIEFFE di

Spinea (VE) Alessia Ricci – I ragazzi sono stati impegnati nelle attività di servizio delle varie

degustazioni e nell’accoglienza degli ospiti. L’espressione della didattica per competenze, nel

nostro caso, passa anche dagli eventi ai quali partecipiamo come aiutanti”.

Per l’occasione, il docente Gianni Minuzzo – in arte Pastrychef – pasticcere e cioccolatiere, ha

creato per l’occasione con gli allievi della classe 2B una pralina totalmente dedicata all’evento

offerta agli ospiti presso lo stand della Scuola allestito in uno spazio della villa.

La manifestazione Bollicine in Villa, caratterizzata da un’impronta ‘didattica’, con gli espositori

distribuiti in base al metodo di lavorazione, ha offerto agli ospiti un’esperienza sensoriale

coinvolgente e un supporto culturale di altissimo livello. Il tutto accompagnato da cibi e prodotti

gastronomici tra i più interessanti del nostro territorio con la degustazione delle più grandi bollicine

d’Italia, di Francia e d’Europa.

