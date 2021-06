Cipriani Food e Compagnia della Vela insieme: la regata è servita

Giochi di emozioni e sapori per velisti-chef il 4 luglio alla “Cipriani Food Cooking Cup”

Venezia, 28 giu. – Insieme per ripartire, in modo simbolico, da una corretta alimentazione e dallo

sport della vela. Cipriani Food e Compagnia della Vela ufficializzeranno la propria partnership alla

“Cipriani Food Cooking Cup” del prossimo 4 luglio. Una collaborazione voluta come stimolo di

ripartenza da una città che vuole dimenticare le sofferenze del post-covid.

La particolarità di questa regata d’altura sarà quella di ottenere un doppio punteggio: da un lato

c’è il risultato sportivo, dall’altro invece ci sarà anche un giudizio legato al piatto che si preparerà

durante la regata all’interno dell’imbarcazione. La somma decreterà il vincitore.

«Abbiamo scelto di investire in questo senso, facendo da sponsor a questa regata, perché il

desiderio è quello di mantenere alta l’attenzione su Venezia e sulle difficoltà affrontate nel recente

passato. Per questo ci siamo sentiti di partecipare alla “Cipriani Food Cooking Cup” organizzata

dalla Compagnia della Vela, circolo storico che da sempre si impegna in città», ha commentato

Marco Avogaro, amministratore delegato di Cipriani Food.

Anche il patron dell’Harry’s bar Arrigo Cipriani ha commentato l’accordo: «Questa collaborazione

mi fa molto piacere, credo di essere stato tra i più vecchi soci della Compagnia della Vela, già dal

1944 lo ero, poi purtroppo con gli anni non ho più avuto tempo, ma ho sempre mantenuto

l’interesse per la vela. Sapere che la stessa passione che ho messo nel mio lavoro sia associato

alla Compagnia è un piacere».

Contento anche il presidente della Compagnia della Vela PierVettor Grimani: «Siamo due realtà

storiche che si mettono insieme per un progetto all’insegna del divertimento, ma anche come

simbolo di rinascita dopo un periodo difficile. Siamo molto contenti di dare il benvenuto a bordo a

Cipriani Food, azienda che da sempre è esempio di eccellenza e qualità».

L’azienda fornirà la cambusa ai partecipanti, che dovranno quindi solleticare i palati dei giudici,

regatando e utilizzando prodotti Cipriani Food. Nella stessa giornata a gareggiare saranno anche

gli Sb20 (barche monotipo) che di recente sono state protagoniste del match race al Salone

nautico. Visti i limiti di spazio presenti in questi scafi, la classe sarà impegnata nella produzione di

un sandwich preparato con almeno un prodotto della cambusa Cipriani Food.

Tra i prodotti offerti dall’azienda veneziana ci saranno tagliolini, tagliardi, tagliarelle, pappardelle,

rigatoni, fusilli, penne, sughi biologici, pesto, olio, oltre ai famosi biscotti e la “fugassa”. Non

mancheranno il celebre Bellini, così come gelati e confetture. A conferire un premio maggiore in

termini di valutazione da parte dei giudici sarà l’utilizzo di ortaggi provenienti dall’Orto di Torcello

di Cipriani.

Le imbarcazioni ammesse dovranno avere una lunghezza compresa tra i sei e i venti metri

suddivise in quattro categorie (fino a otto, tra gli otto e i dieci, tra i dieci e i dodici, oltre i dodici

metri). I partecipanti si sfideranno in un percorso di “piccola crociera (inferiore alle dieci miglia)”

con partenza in mare, in prossimità della bocca di porto di Malamocco e arrivo in prossimità

dell’isola di Poveglia. Il briefing per i partecipanti è previsto sabato 3 luglio alle 16.30, seguito da

un aperitivo e cena, mentre la regata prenderà il via il giorno seguente alle 12.

