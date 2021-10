Fuga notturna lungo strade della marca, arrestato

I Carabinieri di Montebelluna hanno arrestato in flagranza di reato un pluripregiudicato trevigiano 49enne.

L’uomo, sottoposto a libertà controllata e con patente di guida sospesa, e’ stato intercettato stanotte alla guida di una BMW con targa straniera dai militari dell’Arma e si è dato quindi alla fuga percorrendo ad alta velocità le strade dei comuni trevigiani di Volpago del Montello, Povegliano, Villorba e Ponzano Veneto. Solo il contestuale e tempestivo intervento di 3 pattuglie di Carabinieri, una delle quali giunta in rinforzo da Treviso, ha consentito, dopo quasi 30 km di inseguimento, di bloccare l’automobilista in via Povegliano di Ponzano Veneto. Il reo è stato, nella circostanza, riscontrato ampiamente positivo all’alcoltest e trovato anche in possesso di un cutter. Resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza i reati al momento contestati al fermato, che condotto presso la caserma dell’Arma di Montebelluna, sarà giudicato per direttissima nella mattinata odierna. Tutti i militari operanti sono rimasti fortunatamente incolumi.