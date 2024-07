Francia, quale futuro?

In Francia l’Assemblea Nazionale che esce dal secondo di turno alle legislative è di fatto suddivisa in tre blocchi ma nessuna forza ha ottenuto la maggioranza assoluta per governare

E sul nuovo governo francese vige il mistero di che cosa sarà, dopo la vittoria a sorpresa della sinistra del Fronte Popolare sui centristi di Macron e sull’ultra destra di Marine Le Pen, ma c’è di più, il capo dello Stato ha immediatamente respinto le dimissioni presentate dal premier uscente, il centrista Attal.

La maggioranza assoluta per ora è pura utopia, desiderio nascente, con nessuna delle coalizioni in grado di avere numeri per governare, in pratica il Nouveau Front populaire pur arrivando primo non vince ma il coupe de thèätre rimane, con tutti i suoi aneliti, se si pensa che fino a sabato Marine Le Pen contava i seggi mancanti per la maggioranza assoluta ed ha subito un clamoroso sorpasso.

La gauche con il leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, rivendica il governo ma Emmanuel Macron, dato per finito non solo non crolla, ma arriva secondo nelle preferenze, ribadendo una superiorità nei consensi sul Rassemblement National di Marine Le Pen.

É indubbio che i lavori in corso appena iniziati, sono destinati a continuare su traiettorie fatte di cartelli ed alleanze, ripudi e rigurgiti, con tutte le figure di spicco a rivendicare scelte e alleanze, come Marine Tondelier, l’altra Marine, segretaria degli Écologistes, matura quanto basta per dettare condizioni.

Sullo sfondo la Francia, da anni abitata da sommosse popolari e malcontenti, grandi e piccole rivoluzioni anche alla guida di trattori, desiderosa di aver una linea stabile, una visione politica lontano dalle facili ipocrisie, inclusiva e lungimirante.

Photo Credit by Adnkronos

Instacult di Mauro Lama