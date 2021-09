“Fotografa il Valore”: concorso fotografico sulla valorizzazione del talento femminile

Per il secondo anno il Rotary Club Treviso Terraglio organizza un contest fotografico per la produzione del Calendario dei Valori del Rotary che avrà come tema la “Valorizzazione del talento femminile”, in linea con il messaggio del Presidente internazionale del Rotary, l’indiano Shekhar Mehta.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I partecipanti dovranno inviare due scatti fotografici che mettono in evidenza il valore, l’unicità ed il talento femminile all’indirizzo e-mail [email protected] entro il prossimo 1° ottobre.

Le 12 migliori foto sul tema, selezionate da una Giuria di esperti presieduta dalla famosa fotografa siciliana Shobha, che da anni dà voce alle donne ed alle minoranze attraverso i suoi reportage, affiancata dall’altrettanto nota fotografa/ricercatrice Giorgia Fiorio, appariranno, una per ogni mese, sul “Calendario dei Valori del Rotary ed. 2022”. La copertina del calendario raffigurerà una foto gentilmente offerta da Shobha.

Il Calendario Fotografico dei Valori del Rotary nasce con l’obiettivo di creare un prodotto editoriale che possa poi essere stampato e diventare oggetto di una donazione, il cui ricavato viene destinato a sostenere un progetto riservato al miglioramento delle generazioni future.

Le donazioni ricevute con le prenotazioni del Calendario 2022 saranno infatti destinate all’acquisto di macchinari sanitari di ultima generazione per la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Cá Foncello di Treviso, punto di riferimento per la pediatria nel Veneto orientale.

Le dodici fotografie selezionate verranno comunicate ai vincitori entro novembre 2021. I risultati saranno inoltre pubblicati anche sul sito web: https://sites.google.com/view/contestfotografailvalore e sui canali social.

Il regolamento è disponibile online sullo stesso sito, dove è anche possibile iscriversi al concorso, votare le foto e prenotare il calendario.

L’autore della fotografia che riceverà il maggior gradimento della Giuria otterrà, come riconoscimento speciale, la possibilità di partecipare ad uno dei workshop fotografici collettivi tenuti dalla fotografa Shobha nel corso dell’anno 2022, da effettuare entro e non oltre il 31/12/2022.

Il viaggio fino alla località dove si terrà il workshop ed il soggiorno saranno a carico del vincitore. Verranno comunque presi accordi diretti tra il vincitore e l’organizzazione del workshop. Il valore del workshop non è commutabile in denaro.



Info: [email protected]

Photo courtesy by Shobha | https://www.shobha.it / www.motherindiaschool.it