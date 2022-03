Fondazione Andrea Rossato: continua il Progetto “Uno Sport per Tutti – Adotta un Bambino!”

Dal 2012 ad oggi, sono 90 i bambini ai quali la Fondazione Andrea Rossato ha dato la possibilità di praticare uno sport finanziandone interamente iscrizioni e corsi.

Questi sono i numeri che raccontano le azioni concrete portate avanti dalla Fondazione mestrina nel corso dei nove anni di vita del progetto “Uno sport per tutti i bambini”.

Un itinerario importante e prezioso per molte famiglie del territorio veneziano che vivono nel disagio economico e sociale e che non possono permettersi di far avvicinare i propri figli alle discipline sportive.

“Sappiamo quanto conti lo sport per il benessere fisico e psicologico di ogni bambino – sottolineano alla Fondazione Rossato – per questo riteniamo fondamentale dare l’opportunità a tutti i giovani di percorrere il sentiero delle proprie passioni facendoci carico dei costi delle loro attività sportive”.

E lo hanno fatto entrando in alcune case – famiglia della terraferma e della città lagunare, dove sono molti i piccoli e i ragazzi che hanno potuto approfittare della disponibilità della Fondazione per praticare calcio, nuoto, rugby, tennis, danza, ginnastica artistica, yoga. E ancora judo e karate, ma anche psicomotricità e acquaticità. Grande attenzione poi, in questi nove anni, è stata data ai giovani e giovanissimi disabili del veneziano e allo sport come occasione preziosa di inclusione sociale.

“Teniamo a ricordare che il nostro impegno è sempre stato supportato dalle società sportive del territorio – concludono alla Fondazione Andrea Rossato – perché è anche grazie alla loro disponibilità che abbiamo garantito a tanti giovani l’ingresso nel mondo delle loro passioni atletiche”.

L’iniziativa di beneficienza, organizzata dalla Fondazione Andrea Rossato per sostenere il progetto di psicomotricità verso i bambini più piccoli in difficoltà “festeggiamo in beneficienza la primavera”, si terrà venerdì 8 aprile alle 19.30 presso il “Tennis Club Mestre” in Via Olimpia, 12 Mestre.