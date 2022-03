Endometriosi: a Ca’ Collalto con una ginecologa per scoprire cos’è e come si cura

Una patologia femminile invalidante ma ancora semisconosciuta, con un alto ritardo diagnostico, l’endometriosi. Per accrescere la consapevolezza sull’esistenza della malattia che colpisce l’apparato riproduttivo delle donne e rende difficile anche la vita quotidiana di chi ne soffre, si è svolto ieri pomeriggio un incontro, cui ha preso parte la presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano in rappresentanza dell’Amministrazione.

La conferenza, dal titolo “Endometriosi. Che cos’è, come si manifesta, come si cura“, è stata condotta in presenza e online, grazie ad una diretta social, dalla ginecologa Enrica Tognazza, collegata dalla sala consiliare del Comune di Venezia, sede di Ca’ Collalto.

L’appuntamento, che rientra tra gli eventi del Marzo donna e del mese della consapevolezza dell’endometriosi, è stato organizzato con la collaborazione della Commissione delle elette della Municipalità Mestre Carpenedo. L’endometriosi consiste nella crescita fuori sede di tessuto endometriale, ossia la mucosa che riveste la parete interna dell’utero femminile, che si sfalda durante il ciclo mestruale.

“Grazie alla Commissione delle elette per il grande contributo all’organizzazione di alcuni eventi del Marzo Donna” ha affermato la presidente Damiano nel proprio intervento, rivolgendosi alle consigliere presenti in sala.

“L’endometriosi colpisce oltre 3 milioni di donne nel nostro paese. È una patologia diffusa anche tra le adolescenti, non solo tra le donne adulte. Il Comune di Venezia già negli anni passati si è attivato per aderire alla Giornata mondiale sul tema” ha proseguito Damiano. “Riteniamo che la sensibilizzazione sia una componente importante quando parliamo di malattie poco conosciute come questa. Vogliamo anche aprire il varco a percorsi da organizzare sul territorio con le Municipalità. Si creano così importanti sinergie che aiutano anche i malati a trovare più facilmente specialisti in grado di aiutarli. Il Marzo Donna si è svolto con momenti di leggerezza e altri importanti di riflessione. Abbiamo voluto dare spazio anche alla salute e alla prevenzione: abbiamo toccato anche argomenti come la fibromialgia, a volte collegata all’endometriosi, fortemente invalidante e poco conosciuta. Diamo continuità a questi fondamentali momenti di approfondimento”.

Il 28 marzo ricorre la Giornata mondiale dell’endometriosi, istituita nel 2014 per porre l’attenzione sul tema.

Domenica 27 marzo le facciate delle sedi comunali saranno illuminate di giallo per ricordare l’appuntamento. Inoltre, lo scorso 19 marzo a Marghera, in piazzale Concordia, era stata inaugurata l’Endopank, una panchina gialla con il medesimo proposito: sensibilizzare la cittadinanza anche grazie alla testimonianza di una ragazza colpita dalla malattia cronica, presente anche all’incontro di ierii.

Attraverso un codice Qr Code inserito sulla panchina saranno sempre disponibili contenuti digitali per chi voglia scoprirne di più.