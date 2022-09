Finanziamenti europei, workshop in Provincia per i Comuni

Proseguono le attività della Provincia di Treviso a supporto dei Comuni: martedì 4 ottobre si svolgerà nell’Auditorium del Sant’Artemio un incontro formativo organizzato in collaborazione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana rivolto ai sindaci e alle amministrazioni locali sulle opportunità di finanziamento messe a disposizione dalla Programmazione europea 2021-2027.

Il seminario sarà un’occasione per scoprire le opportunità offerte dai Programmi europei, approfondire le logiche di funzionamento e delineare una strategia efficace per presentare la propria candidatura al contributo. Relatori saranno gli esperti di Sherpa S.r.l., spin-off dell’Università degli Studi di Padova. Nel mese di novembre, inoltre, sarà organizzato un laboratorio di co-progettazione in cui i partecipanti, suddivisi in gruppi tematici, avranno la possibilità di analizzare casi pratici negli argomenti di loro interesse.

Per iscriversi all’incontro, è necessario che gli amministratori locali si registrino al seguente link: http://comunitrevigiani.it/corsi/iscrizione/680.



Nell’ambito delle iniziative dell’Ufficio Relazioni Internazionali, nei mesi scorsi la Provincia aveva creato sul proprio sito web, www.provincia.treviso.it, un portale per cercare finanziamenti europei.