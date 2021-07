Festival di Cannes e la volata finale

Il 17 luglio si stacca il biglietto per il podio del Festival di Cannes e si premia.

I favoriti? Ad oggi” The French Dispatch” di Wes Anderson sembrerebbe mettere tutti in cerchio e d’accordo.

Ma le sorprese sono dietro la Croisette e allora via alle plausibili alternative, tipo “Annette” che ha inaugurato il Festival ma anche “Tre Piani” del nostro Moretti, applaudito per 11 minuti in sala potrebbe volare alto, anche per Margherita Buy.

Ha incantato anche Sophie Marceau, rincorsa sempre dal Tempo delle mele, ma con il suo dramma-commedia”Tout s’est bien passe’ “in pole.

La scandalosa “Benedetta” pellicola border line di Paul Verhoeven sarebbe da podio, ca va sans dire.

Ma precisiamo subito che la sorpresa è l’abbrivio che ogni Festival propone. Semplicemente perché l’opera cinematografica si presenta libera e anarchica.

Non solo per vincere ma per partecipare al carosello delle emozioni.

Semplice e moderno.

Intravisti per voi di Mauro Lama

