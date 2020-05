Festa dell’Europa, assegnati i premi del concorso “Diventiamo cittadini europei”. La presidente del Consiglio Damiano: “Delineata un’Europa dei giovani che dà speranza per il futuro”

Si è tenuta nella mattinata di sabato 9 maggio la premiazione del concorso “Diventiamo cittadini europei”, iniziativa a cura del servizio “Europe Direct” del Comune di Venezia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Veneto e il Movimento federalista europeo (Mfe). L’evento si è svolto con il supporto informatico del liceo “Stefanini” di Venezia, alla presenza della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha aperto la manifestazione puntando l’attenzione sul significato della giornata, il 9 maggio 2020, data in cui ricorrono i 70 anni della Dichiarazione Schuman, riconosciuta come la nascita dell’Unione Europea con il discorso di Parigi.

Proprio per celebrare la Festa dell’Europa, questa sera le facciate dei municipi di Venezia e di Mestre, la Torre Civica di Mestre e la fontana di Piazzale Giovannacci a Marghera saranno illuminati con un fascio di luce blu, colore della bandiera europea.

“Si è delineata oggi – sottolinea la presidente Damiano – un’Europa dei giovani che dà speranza per il futuro. Una Unione Europea solidale e sostenibile dove cittadinanza europea significa responsabilità condivisa.”

L’incontro virtuale ha visto collegate più di 70 persone e gli studenti vincitori del concorso per le scuole superiori del Veneto. Otto i premi assegnati a giovani dalle province di Venezia, Padova e Treviso delle scuole: “Foscarini”, “Benedetti”,”Tommaseo” e gli istituti “Algarotti” di Venezia, “Severi” di Padova e “Città della Vittoria” di Vittorio Veneto.

Significativo il minuto di silenzio dedicato al compianto Davide Frisoli, scomparso proprio un mese fa, il 9 aprile, a causa del coronavirus. “Valido Dirigente scolastico di vari istituti veneziani, da cui provengono anche due premiati, segno che il seme europeo da lui seminato sta dando i suoi frutti”, spiegano gli organizzatori.

L’elenco completo dei premiati all’indirizzo www.comune.venezia.it/europedirect nella sezione della Festa dell’Europa a Venezia 2020 (la sezione sarà aggiornata con video e foto dei premiati).

