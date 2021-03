FdI. Amministratori veneti chiedono chiarezza e giustizia su aggressione giovane a Mogliano

Aggressione di Mogliano. Gli amministratori veneti di FdI : “Sia fatta chiarezza e giustizia, ma il primo pensiero è per Marta. Vicini alla famiglia, pronti ad aiutarli”

“Tutti noi ci stringiamo intorno a Marta Novello, la ragazza di 26 anni aggredita e accoltellata ieri a Mogliano e alla sua famiglia. Abbiamo piena fiducia nella magistratura e confidiamo che possa essere presto fatta chiarezza e giustizia; un gesto completamente assurdo e vile, senza motivi apparenti, come se potessero esserci giustificazioni per un attacco alle spalle di una ragazza indifesa che stava semplicemente facendo una passeggiata. Il nostro primo pensiero va però alla salute della ragazza, con l’augurio che possa riprendersi e tornare a correre per le strade e per i prati del suo paese. Alla famiglia diciamo: noi ci siamo, per qualunque cosa saremo sempre disponibili ad aiutarvi”: così gli amministratori locali di Fratelli d’Italia del Veneto sull’aggressione a colpi di coltello subita ieri da una 26enne mentre correva nelle campagne di Marocco di Mogliano.

