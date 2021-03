Ave Cesare

Un senso di svuotamento, di quelli maliardi con tanto di scorie e veleni che presentano il conto, inespugnabile.

Cesare Prandelli lascia la Fiorentina e molto probabilmente non allenerà più. Domenica sera la prima avvisaglie in pubblico,desaparecido in conferenza stampa dove parla Giancarlo Antognoni, poi le prime dichiarazioni, una laconica ombra dentro di sé e un mondo che sembra non appartenergli più, veloce e spiazzante.Senza rimpianti, basta guardarsi dietro, da Orzinuovi in quel di Brescia gioca con la Cremonese, l’Atalanta e la Juventus ma non basta. Il salto sulla panchina di allenatore inizia dalle giovanili del l’Atalanta per poi passare da Lecce, Verona e Venezia, poi Parma e Roma fino alla Fiorentina.ma è l’azzurro della nazionale che lo attende e il 30 maggio 2010 diventa CT.Eliminato in battuta ai Mondiali annuncia le sue dimissioni irrevocabili. Poi il viaggio sulle panche continua con Valencia, Al-Nasr e Genoa. Ma dopo 10 anni il ritorno al Franchi, a Firenze con Comisso e la Viola.Claudio Cesare Prandelli, un nome doppio,un cameo in un cine-panettone, una prefazione in un libro di Cecchi Paone contro l’omofobia e la prematura scomparsa della moglie,sempre nel segno di un’assoluta signorilità ed educazione.Fino a domenica sera dove l’ombra e l’assurdo disagio disegnano l’inatteso e ansioso epilogo.

Forza Cesare.

Instacult di Mauro Lama

