Favaro Veneto, l’assessore Venturini in sopralluogo al centro diurno Rodari

L’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini ha visitato nella mattinata di oggi, 2 agosto, il centro diurno Rodari che fornisce supporto ai cittadini seguiti dal Dipartimento di Salute mentale. Accompagnato da Danilo Corrà, direttore della direzione Coesione sociale del Comune di Venezia, l’assessore ha visitato gli spazi del centro di Favaro Veneto insieme a Moreno De Rossi, direttore del Dipartimento di Salute mentale della Aulss 3 “Serenissima” e alla coordinatrice Daniela Zambon. Successivamente l’assessore si è spostato nella vicina sede che ospita le Equipe adozioni e infanzia, accolto dalla dottoressa e direttrice dell’unità operativa Cristina Mambelli.

“Abbiamo voluto essere qui oggi per testimoniare l’attenzione e la vicinanza dell’Amministrazione comunale e della comunità veneziana all’attività svolta da questi due importanti centri – ha dichiarato Venturini – Uno si occupa di persone seguite dal Dipartimento Salute Mentale, l’altro si dedica all’area infanzia e adolescenza lavorando moltissimo per le famiglie affidatarie e con i bambini.

Sono due realtà importantissime del nostro territorio. Dopo l’anno difficile che noi tutti abbiamo vissuto e che ha costretto anche questi centri a rivedere le attività svolte, era doveroso un passaggio di ringraziamento a tutte quelle persone che anche in questi giorni di agosto sono al lavoro per seguire i pazienti e tutti coloro che ne hanno bisogno. Lavoreremo sempre di più, come amministrazione locale – ha aggiunto infine Venturini – per sostenere le attività del centro e fare in modo che ci siano sempre più collaborazioni col territorio”.

“Anche se limitate dalle misure di contenimento preventive, proseguono le attività offerte dal Centro Diurno “Rodari”, alcune a valenza spiccatamente terapeutica altre con finalità più socializzanti e inclusive – ha spiegato il Direttore dei Servizi sociali della Ulss 3 Massimo Zuin – Tra queste, alcune già avviate altre in fase di programmazione. Ricordiamo i gruppi espressivi per la gestione dello stress, gli incontri psicoeducativi, i gruppi di “ilness management and recovery”, ma anche le attività di rilassamento muscolare, i gruppi sugli stili di vita salutari, le attività di musicoterapia, arteterapia, teatro, informatica, yoga. Il centro, aperto dal lunedì al venerdì, rappresenta quindi un’area di riferimento importante e qualificata nell’ambito dei percorsi di cura che il Dipartimento di Salute Mentale offre ai molti cittadini che segue quotidianamente”, ha concluso Zuin.