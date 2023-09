“Fatevi tipizzare!”: l’appello del Pres. Luca Zaia per i donatori di midollo osseo

VENEZIA – Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha lanciato un toccante appello per salvare la vita del piccolo Lorenzo e di molte altre persone in attesa di un donatore di midollo osseo compatibile. La storia del bambino di Chiampo (Vicenza), che a solo un anno combatte contro una grave malattia genetica, ha scosso le coscienze e ha spinto Zaia a chiedere il sostegno di tutti.

Zaia ha sottolineato che salvare una vita è possibile con un gesto semplice ma cruciale: la tipizzazione del midollo osseo. Questo processo può essere effettuato gratuitamente attraverso un tampone salivare, e le persone interessate possono farlo chiamando una qualsiasi sede dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO) del Veneto durante le giornate di sensibilizzazione sul territorio. Inoltre, è possibile partecipare a eventi dedicati, come quello che si terrà in piazza Libertà ad Arzignano il 1° ottobre o al gazebo di ADMO Vicenza a Chiampo il 22 ottobre.

Luca Zaia ha evidenziato che questo piccolo gesto può fare una grande differenza, dimostrando ancora una volta che il Veneto è una terra di grande sensibilità e solidarietà. La comunità è chiamata a unirsi per dare speranza non solo a Lorenzo ma anche a tutte le altre persone che attendono con ansia un donatore compatibile per guarire e vivere una vita piena di salute. La solidarietà e l’umanità dimostrate in situazioni come questa testimoniano il meglio della natura umana.

Per segnalare la propria disponibilità è disponibile il sito web dell’associazione: www.admoveneto.it