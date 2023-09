Motociclismo: Tiveron ottavo al campionato europeo

Il trevigiano Alex Tiveron si classifica all’ottavo posto al Campionato Europe odi motociclismo Klass GP svoltosi al Cremona Circuit.

CREMONA – Alex Tiveron, Ambassador della LISPORTEAM360, si è classificato all’ottavo posto al 5° round del Campionato Europe Klass GP. Il pilota trevigiano era al via con la sua Honda con la wild card nella classe 125 Gp, in una gara sviluppata in due giornate con piloti provenienti da tutta Europa.

Nella mattinata di sabato si sono svolte le due sessioni di prove libere dedicate al rodaggio del motore e la messa a punto e ricerca del miglior set up della moto in vista delle qualifiche previste nel pomeriggio. Nella Q1 Alex conclude con il 7° tempo, nel pomeriggio nel corso degli ultimi minuti della Q2, mentre cercava di migliorare il tempo, vola a terra nel curvone complice un disarcionamento. Moto distrutta ma fortunatamente solo qualche botta.

Per ricostruire la moto danneggiata nella caduta il team Tiveron ha lavorato fino a notte fonda. La domenica mattina Tiveron, ancora dolorante e in non perfetta forma fisica, conclude all’ 11° posto subito dietro al francese Roland Lagoutte, sempre su Honda mentre la gara è stata vinta dal velocissimo pilota svizzero Roger Heierli anch’egli su Honda.

Il primo commento del pilota: “Dolorante per la caduta di ieri ma è andata, un grande grazie a tutto il mio team che ha lavorato fino a notte fonda per ricostruire la moto.”

Al pomeriggio si è disputata gara 2. Il pilota trevigiano è partito un po’ cauto nelle prime curve per poi lanciarsi all’inseguimento del gruppo dei fuggitivi e rimontando posizioni su posizioni con numerosi sorpassi, conclude all’ ottavo posto. Heierli, vincitore di gara 1, concede il bis vincendo gara 2 mentre l’inglese Andrew Sawford con il terzo posto si laurea Campione Europeo di categoria con una gara di anticipo.

Al termine dei due giorni Alex si dice soddisfatto: “Felicissimo di questo ottavo posto, bella gara, a denti stretti ma tutta in rimonta e bagarre. È stata una bellissima esperienza questa wild card, spero ci sarà la possibilità di poterci essere in pianta stabile il prossimo anno. Grazie al mio team, a tutti gli sponsor che mi hanno aiutato a partecipare, ci vediamo a Misano per l’ultima gara di Campionato Italiano.“