Fase 3: l’ordinanza di Zaia riguardo anziani, disabili e minori

In seguito alla Fase 3 che sta attraversando il paese dopo l’emergenza Covid-19, è stata pubblicata nel BUR la nuova ordinanza del presidente della Regione Veneto Zaia, riguardante case di riposo, comunità e centri semiresidenziali per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale.

L’ordinanza n. 61 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, relativa alle linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale che hanno sede nel territorio regionale, pubbliche o private, anche non accreditate, è stata pubblicata nel numero 92 del Bollettino ufficiale della Regione Veneto, in uscita ieri.

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=422739

