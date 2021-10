Exposport Venicemarathon Village da domani al via!

Venezia, 21 ottobre 2021 – Si entra nel vivo della 35^ Confindustria Venezia Venicemarathon & 10K con l’apertura domani, venerdì 22 ottobre, dell’Exposport Venicemarathon Village, ospite del Parco San Giuliano di Mestre, ingresso Porta Blu. La “casa della Venicemarathon” compie 30 anni e alcuni dei momenti salienti di questo lungo percorso saranno illustrati dagli organizzatori domani in occasione dell’Inaugurazione Ufficiale prevista alle ore 11.



All’ingresso di Exposport verrà richiesto il Green Pass o tampone valido per 48 ore, dopodichè le persone potranno liberamente circolare sia nella parte interna che in quella esterna, mantenendo indossata la mascherina.

Con 3.000 mq di esposizione fieristica al coperto e 10.000 mq di superficie scoperta. Exposport accoglierà i maratoneti e le principali aziende del settore sportivo, turistico, del benessere e del tempo libero. Una tappa inevitabile, quindi, per tutti gli iscritti che devono ritirare il pettorale, ma anche una vera e propria cittadella sportiva per tutti coloro che amano, vivono e comunicano lo sport, nella quale è possibile trovare le più rinomate aziende ed organizzazioni del settore, testare le ultime novità del mercato e partecipare ad attività interattive. Sarà l’occasione per scoprire i prodotti più innovativi dedicati al running di UYN e HOKA, come ad esempio la collezione invernale Uyn Exceleration e l’anteprima assoluta della nuova linea che uscirà nel 2022, oppure conoscere la nuovissima Bondi X, la scarpa appena lanciata dall’azienda di calzature da running e che è già divenuta oggetto dei desideri di moltissimi runners.

Quest’anno verranno utilizzati ancora di più gli spazi all’aperto. Molte saranno infatti le attività all’esterno, tra cui il palco eventi e gli stand delle onlus aderenti al Charity Program. La giornata di sabato 23 ottobre sarà l’occasione anche per incontrare la campionessa paralimpica, scrittrice e oggi parlamentare Giusy Versace che per il quarto anno consecutivo, oltre a rivestire il ruolo di madrina della manifestazione, si unisce al progetto di raccolta fondi, il Venicemarathon Charity Program. Lo farà come sempre con la Disabili No Limits, la onlus da lei fondata 10 anni fa per promuovere la pratica sportiva tra persone con disabilità, attraverso la fornitura di protesi e ausili sportivi, ad oggi non previsti dal Sistema Sanitario Nazionale. Alle ore 11.30, sempre di sabato 23 ottobre, verranno presentati anche i “Top Athletes”, quelli che saranno i protagonisti della maratona e della 10k del giorno dopo. Nell’area esterna sarà, inoltre, possibile effettuare Test Drive della BMW.



Il programma dell’Area Eventi



Venerdì 22 ottobre

11:00 “Cerimonia di inaugurazione Exposport Venicemarathon Village”

11:30 UYN® presentation by Trerè Innovation

12:00 HOKA presentation Presentazione nuovi prodotti HOKA

15:00 UYN® presentation by Trerè Innovation 16:00 HOKA presentation Presentazione nuovi prodotti HOKA

16:30 UYN® presentation by Trerè Innovation 17:00 Io vedo di corsa. Presentazione del progetto “Io vedo di corsa” a cura di Marco Frattini Sabato 23 ottobre 11:30 Presentazione Ufficiale Top Runner 12:30 “Venicemarathon Charity Program” e Premiazioni Top Fundraiser 14:00 Io vedo di corsa. Presentazione del progetto “Io vedo di corsa” a cura di Marco Frattini 14:30 UYN® presentation by Trerè Innovation. 15:00 “Pacing e gestione di gara” – by Julia Jones 15:30: HOKA presentation. Presentazione nuovi prodotti HOKA 16:00 Presentazione Venicemarathon Ambassador- UYN Pacing Team. 16:30: WEPERE Presentation. Presentazione dei prodotti Wepere insieme al triatleta Daniel Fontana 17:00 UYN® presentation by Trerè Innovation 17:30: HOKA presentation. Presentazione nuovi prodotti HOKA Domenica 24 ottobre, Virgin Active si occuperà del riscaldamento degli atleti.