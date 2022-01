Eutanasia legale. Dibattito pubblico sul referendum

Nella serata di martedì 25 gennaio, alle ore 20.30, nella palestra della Chiesa Votiva in Treviso si terrà un dibattito pubblico avente ad oggetto il referendum in programma in primavera, in tema di abrogazione parziale delle norme del Codice Penale in materia di omicidio del consenziente.

L’incontro, intitolato “Bioetica di fine vita e scelte, appunti per giovani”, nasce nell’ambito della rassegna “Due Sere per Giovani” organizzata ogni anno a gennaio dall’Azione Cattolica Diocesana, e aprirà di fatto a Treviso la stagione degli eventi dedicati al quesito referendario sulla cosiddetta eutanasia legale. Avrà carattere informativo, finalizzato a fornire ai giovani alcuni elementi per interrogarsi, promuovendo una scelta consapevole ad elaborare una posizione su un tema eticamente sensibile che interseca numerosi aspetti.

L’evento, in presenza dopo la “limited edition” dello scorso anno che ha visto collegarsi oltre 200 utenti e la serata di apertura della scorsa settimana con la riflessione del prof. Andrea Pozzobon sul Sinodo dei Vescovi, vedrà gli interventi del prof. Antonio Da Re, professore di Filosofia morale all’Università di Padova e membro del Comitato nazionale per la Bioetica e dell’avv. Stefano Zoccarato, già Presidente diocesano di Azione Cattolica.

Per partecipare sarà necessario esibire il super green pass e indossare la mascherina ffp2.

Per finalità organizzative è richiesta l’iscrizione al seguente link: https://forms.office.com/r/273Mwy7RC9.