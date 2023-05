Eurovision 2023, vince Loreen per la Svezia. L’Italia quarta con Marco Mengoni

Tutto come da pronostici nella finale dell’Eurovision Song Contest di Liverpool dove la svedese Loreen che esibendosi con la canzone Tatoo vince in rappresentanza della Svezia e si impone nella kermesse per la seconda volta dopo aver vinto in Azerbaijan nel 2014. Secondo classificato un altro grande favorito della vigilia il finlandese Käärijä con il brano “Cha Cha Cha” e terza l’Israeliana Noa Kirel con Unicorn, mentre Marco Mengoni chiude quarto con la sua “Due Vite” che pur non scalando il podio ottiene il premio per la migliore composizione ma non solo, portando sul palco anche la bandiera Lgbtqi disegnata dal graphic designer Daniel Quasar, una Rainbow Flag sempre più inclusiva con cinque colori in più dedicati ai transgender ai malati di Hiv e a tutte quelle persone che sono mancate per portare avanti la battaglia dei diritti, ottiene applausi a scena aperta.

Alessandra Watle Mele che è italiana con cittadinanza norvegese ha rappresentato quest’ultima arrivando quinta con un brano dal titolo “Queen of King”, un vero e proprio inno all’amore libero e al saper essere se stessi. Di forte impatto il suo look con un body ispirato a Beyoncé avvalorato da una forte presenza scenica.

La serata finale aperta dall’Ucraina, che dopo la vittoria dello scorso anno avrebbe dovuto ospitare la manifestazione riesce ancora una volta a tenere desta l’attenzione inanellando voti, brani e forse anche un dose eccessiva di folk, lustrini e paillettes.

È la conferma che la musica e il canto resteranno sempre messaggeri di pace, cultura e fratellanza.

Instacult di Mauro Lama

Credit Photo by – Wikipedia