I disegni inediti dell’artista veneziano Vinicio Vianello in mostra alla Casa degli Artisti di Casier

È stata inaugurata ieri a Casier la collezione d’arte inedita di disegni realizzati dall’artista veneziano Vinicio Vianello.

CASIER – Dopo anni riprende la collaborazione tra Amministrazione Comunale di Casier e quello splendido luogo espositivo situato nel cuore del Parco regionale del Sile, denominato “Casa degli Artisti”, in cui trova sede l’Associazione P.Ar.Co Foundation.

Prerogativa dell’attuale Amministrazione Comunale casierese è da sempre la promozione della Cultura, intesa come il lancio di attività educative e d’arte in tutte le sue sfaccettature, utili a creare momenti di aggregazione e a migliorare il benessere della cittadinanza, adottando laddove possibile forme di collaborazione con le realtà del territorio.

Nella suggestiva cornice che trova spazio in Piazza Pio X 76, a ridosso dell’ansa storica del fiume che da Treviso porta alla Laguna veneta ed è denominata “Casa degli Artisti”, nel pomeriggio di ieri, sabato 13 maggio 2023, ha avuto luogo l’inaugurazione della Mostra d’arte contemporanea “VINICIO VIANELLO. STAGIONI DIVERSE” alla presenza del Sindaco di Casier Renzo Carraretto e dell’Assessore alla Cultura e Turismo Roberta Panzarin.



La mostra è dedicata ad uno dei maggiori esponenti veneziani del “Movimento spaziale”, corrente artistica fondata a Milano da Lucio Fontana, che rappresenta una delle esperienze più significative di rinnovamento della pittura italiana degli anni Cinquanta e Sessanta.

Instancabile ricercatore, già alla fine degli anni Cinquanta, Vinicio Vianello (1923-1999) raggiunse la notorietà e l’apprezzamento di critica e mercato. Via via si allontanò dalla pittura e dall’attività espositiva, dedicandosi esclusivamente al design del vetro e del vetro da illuminazione. Il disegno rimase però un esercizio privato, come testimoniano i numerosi fogli scoperti solo dopo la sua morte. Di particolare e inedita suggestione sono i molti studi di fiori, foglie e alberi eseguiti con pastelli a cera, osservando il continuo evolversi del suo giardino e stimolando la capacità dell’artista di trasfigurare il soggetto naturale in forme dinamiche astratte.

Sono questi lavori ispirati alla natura, insieme ad altre opere di puro linguaggio spaziale risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta, a comporre un ritratto dell’artista veneziano nelle sue diverse stagioni: disegni finora tenuti nascosti, che rimarranno in mostra alla Casa degli Artisti fino al prossimo 18 giugno, in una esposizione totalmente inedita.

«Quelle in esposizione da oggi sono 17 magnifiche opere di un artista di riferimento per lo Spazialismo veneziano del secondo Dopoguerra. Sono immensamente grata all’Archivio Vinicio Vianello per averle messe gratuitamente a disposizione della nostra comunità; è una dimostrazione di grande generosità che consente di diffondere la cultura in questo luogo già di per sé incantevole, che ci auguriamo possa fungere da attrattore turistico e richiamare numerosi visitatori a scoprire questo splendido territorio immerso nella natura e costeggiato dal fiume Sile» ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Casier, Roberta Panzarin.

«È una grande soddisfazione – ha proseguito il Sindaco di Casier, Renzo Carraretto – riprendere la collaborazione con l’Associazione P.Ar.Co Foundation, perché dà la possibilità di avvicinare sempre più visitatori all’arte. Ringrazio la proprietà che ha subito accolto la proposta dell’Amministrazione ad ospitare questa piacevole ed emozionante esposizione dedicata ad uno dei celebri artisti del nostro territorio» ha concluso, ringraziando tutti i presenti e in particolare il curatore della mostra, Stefano Annibaletto, l’organizzatrice Sabrina Notturno e l’architetto Toni Follina.

Guarda il video su YouTube.

Info mostra “VINICIO VIANELLO. STAGIONI DIVERSE”

14 Maggio | 18 Giugno 2023

Sabato 16-18

Domenica 10-12 e 16-18

Ingresso libero su appuntamento contattando [email protected]

La mostra “VINICIO VIANELLO. STAGIONI DIVERSE”, a cura di Stefano Annibaletto su progetto di Sabrina Notturno, è organizzata in collaborazione con P.Ar.Co Foundation e Archivio Vinicio Vianello.