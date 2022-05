Eurovision 2022 la finale. Le pagelle.

Repubblica Ceca – 6

Pet Shop Boys in versione minimale,elettrosound con accordi in minore che lasciano il segno.Lontani in maniera siderale dal podio si giocano onestamente i loro 3 minuti.

Romania – 3

Non me ne vogliano.Con la speranza di margini di crescita abissali che auguro, rimane un esibizione priva di qualsiasi ambizione.Tra un negroni sbagliato e questo sound perfettamente errato.

Portogallo – 7

Conferma mood,abilità sonore nonché canore.Da tenere d’occhio per il podio per qualità e vibrazioni.

Finlandia – 6

Anni fa vinsero ma quest’anno rimangono nel camerino a ricapitalizzare.Anche per il look sono attesi dagli invalsi.

Svizzera – 7

Lo scrivente rivede la sua pagella della prima serata e ammicca al voto pieno, il chiodo rimane con tanto di Cure.Sembra rinfrancato e contemporaneo nel suo incedere.

Francia – 6

Dance che ruffiana ammicca e piglia, non ci stupiremmo nell’impatto commerciale favorevole.Nel contempo risale la china del Festival senza lasciare traccia indelebile.

Norvegia – 7

Daft Punk e via,tra refrain e blocchi musicalmente abili piace.Scolastica e piacevole con il giallo che diventa tormentone.

Armenia – 5

La scelta di uscire in pigiama non autorizza ad essere colta in una posa canora mal consigliata.Il mal di pancia passerà

Italia – 7

Perfetti nella dicotomia dell’outfit, si fanno cogliere da un pizzico di emozione e l’intonazione scivola di una briciola.Restano tra le dita talento ed emozioni che fanno cantare pubblico e accreditati, centrifuga al limite della perfezione.

Spagna – 4

Un film del grande Tinto Brass ne avrebbe colto scollacci e costumi.Della musica rimane traccia fin troppo rumorosa.

Olanda – 7

Cantare in lingua olandese è come tirare un rigore contro 3 portieri.Ma a lei riesce tutto e porta a casa un risultato che splende.

Ucraina – 7

Un melting pot autorevole,un crogiolo di emozioni al diapason. Circondata dai favori del pronostico.

Germania – 6

EmInem e biondo nel capello, questa la specialità del casa.che però non porterà al podio né tantomeno ad un’affollamento di voti.Aufidersen.

Lituania – 7

Piace.Il taglio classico anni 20 e la mise della cantante arrivano prima del pezzo che resta amichevole e si fa preferire.Brillante e ben disposta.

Azerbaijan – 7

Intimo e gradevole nella sua narrativa musicale.Grande voce.

Belgio – 7

Giovane ed essenziale, nella sua esibizione ha il pregio di crescere e di lasciare qualcosa per cui varrà la pena di riascoltarlo.

Grecia – 7

Arrangiamenti che pesano e una presenza scenica che tiene, non ci stupiremmo di un suo pernottamento verso il podio.

Islanda – 6

Soft and sisters,le sorelle ci sono anche questa sera anche se dopo la prima serata positiva sembrano in riserva, ma non è dato a sapere al momento il prezzo della benzina in Islanda.

Moldavia – 5

Folk e ballo popolare che all’Eurovision possono bastare per la quota d’iscrizione.Poi quando il palco reclama la gara il tutto evapora.

Svezia – 8

La voce si fa preferire e il brano potrebbe pigliare tutto, anche se sembra ammiccare a quel mondo in cui Lady Gaga impera.Ma le note sono ancora sette.

Australia – 5

Dalla terra dei canguri il salto risulta faticoso e pur con voce e presenza indiscusse non lascia il segno.

Regno Unito – 8

Prenota il podio accettando cookie di default.Sembra giocare un’altro campionato, sicuro e Space Man.Vincente.

Polonia – 5

Il palco dell’Eurovision mette in ambasce e si vede.Sarà per un’altra volta, un’altro pentagramma musicale.

Serbia – 8

Un brano potente,di denuncia.Il messaggio di critica al sistema sanitario arriva chiaro e conferma l’importanza della musica come strumento di divulgazione oltre la gradevolezza dell’ascolto.Meritorio.

Estonia – 4

Chiude in maniera ininfluente, forse condizionato dal fiume in piena di tutta la concorrenza precedente.

EUROVISION CONTEST 2022 La serata finale

22/21 Eventi di Mauro Lama