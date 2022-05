Plastica, il Senato approva la Legge Salvamare

Il 12 maggio l’aula del Senato ha approvato in via definitiva la cosiddetta “Legge Salvamare”, presentata nel 2018. Slow Food: “riconosciuto il ruolo della piccola pesca per il risanamento dell’ecosistema marino”.

Cosa cambia con la nuova legge?

I pescatori possono portare a terra l’enorme quantità di plastica che recuperano con le reti. Prima non potevano farlo ed erano costretti a ributtarla in mare per non commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti;

Il provvedimento prevede, inoltre, l’installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare i rifiuti prima che arrivino in mare.

si occupa anche di educazione, campagne di pulizia, dissalatori

La norma vale anche per i laghi e i fiumi. I sì in Senato sono stati 198, nessun contrario e 17 astenuti. Il provvedimento è approvato in via definitiva.

Inoltre, “da oggi tutte le problematiche collegate alla desalinizzazione e la gestione delle relative salamoie saranno regolamentate in sede preventiva a determinate condizioni di sicurezza e sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale”.

Slow Food accoglie con grande soddisfazione l’approvazione in Senato della legge SalvaMare, una legge che persegue l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

«Per Slow Food è un riconoscimento importante da parte della classe politica italiana del ruolo fondamentale dei pescatori nel ridare vita al mare, non solo per la gestione delle riserve ittiche, ma anche come sentinella e parte attiva della sostenibilità ambientale delle acque anche per ciò che riguarda il marine litter» sottolinea Roberta Billitteri, vicepresidente di Slow Food Italia.

«Grazie al SalvaMare gli operatori della piccola pesca saranno messi nelle condizioni di poter svolgere il loro già difficile lavoro senza correre il rischio di essere soffocati dai costi e dalla burocrazia. Adesso infatti i pescatori della piccola pesca avranno la possibilità di conferire, senza alcun problema normativo, i rifiuti accidentalmente pescati in mare, contribuendo in maniera decisiva al risanamento degli ecosistemi marini» continua Marco Dadamo, biologo marino ed esponente dell’advisory board di Slow Fish.

Il decreto SalvaMare è una legge che contribuisce a fermare la dispersione dei rifiuti nell’ambiente marino e quindi al conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, prevenendo e riducendo in misura significativa l’inquinamento marino di tutti i tipi.

Slow Food ha inoltre evidenziato la problematica del marine litter e il ruolo delle comunità della piccola pesca artigianale in tutto il mondo, grazie alla rete tematica Slow Fish e all’omonimo evento organizzato insieme alla Regione Liguria ogni due anni a Genova, che permette ai protagonisti della rete di confrontarsi e di incontrare i cittadini.