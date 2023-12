EuroCup: Paris – Reyer 100-70

Altra brutta sconfitta in EuroCup per l’Umana Reyer Venezia. Il Paris Basketball è troppo forte e, complice una serata storta soprattutto dalla lunetta, vince per 100 a 70.

PARIGI – EuroCup ancora sfortunata per l’Umana Reyer. Certamente Paris è la capolista del girone e la favorita della competizione, ma questa Reyer è davvero troppa poca cosa. Tra rotazioni obbligate, infortuni e la mancanza atavica del lungo per via del caso Caboclo, ormai molti giocatori sono stanchi e spremuti dal doppio impegno continuo tra campionato e coppa.

Ecco così che le speranze di vittoria di Venezia durano nemmeno 15 minuti, lasciando poi il campo al dominio francese.

La partita

Venezia mette in campo il classico quintetto composto da Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori. Gli orogranata partono subito forte, portandosi prima sul 2-7 al 2’30” poi sul 8-12 al 4’30”. Parigi difende forte e già al sesto minuti pareggia i conti a 12, continuando il break fino al 17-13.

Nonostante i tanti errori dalla lunetta (la nota forse più dolente della partita), si procede di punto in punto fino al pareggio finale a 24 di fine quarto.

La seconda frazione vede partire in avanti di nuovo Venezia che va sul 26-30 dopo 3 minuti di gioco. Time out francese e immediato pareggio. È un botta e risposta continuo. Tessitori commette il secondo e terzo fallo entrambi in attacco, Wiltjer intanto riporta l’Umana Reyer sul 33-34 al 15’30”. È l’ultimo squillo orogranata. Il tiro dalla lunetta diventa stregato e Parigi allunga fino al 51-39 di fine primo tempo.

Si rientra dagli spogliatoi con un tessitori a due facce: prima infila la tripla del 51-42 poi commette il quarto fallo della partita. Intanto Paris risponde con un 9-0 che spinge coach Spahija al time out al 22’30” sul 60-42. Ormai i francesi prendono il largo, arrivando anche a più 32. Si va a fine quarto 87-61 grazie alle due triple di Wiltjer.



L’ultima frazione di gioco vede subito Tessitori uscire per falli, gli orogranata provano a limitare i danni, ma ormai la partita è ben che finita da tempo. Finisce 100-70.

I prossimi impegni

Sabato alle 20.30 gli orogranata saranno ospiti a Bologna per il Big Match di campionato che vale la rincorsa al primo posto in classifica.

Mercoledì 20 invece la Reyer sarà di scena a Belgrado alle 18.30 per l’incontro di EuroCup con l’Hapoel Tel Aviv.

Coach Neven Spahija ha commentato così il k.o. orogranata in Francia:

“Congratulazioni a Paris Basketball, straordinaria gara. Hanno meritato la vittoria. Sono molto dispiaciuto per la nostra prestazione. Loro sono forti, ma noi avremmo dovuto fare meglio molte cose. Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti e lay-up. Difensivamente abbiamo fatto diversi errori. Certamente anche giocando una bella partita non si è certi di vincere questa gara, ma se dai a loro l’opportunità di punirti lo faranno in ogni possesso. Sono dispiaciuto con il club e con i tifosi, oggi ce n’erano tanti qui a Parigi e li ringraziamo. Abbiamo dato una brutta immagine di noi. Però l’ho detto tante volte in carriere e lo dico anche oggi: reagiremo”.

Il tabellino

Parziali: 24-24; 51-39; 87-61

Paris: Shorts 13, Malcolm 12, Hifi 18, Ward 17, Sy 9, Kratzer 2, Denis, Ngouama 11, Diawara 1, Jantunen 7, Simon 10, Logue. All. Iisalo.

Umana Reyer: Spissu 2, Tessitori 9, Casarin, De Nicolao ne, O’Connell 13, Janelidze ne, Parks 16, Brooks ne, Simms 9, Wiltjer 9, Brown jr. 7, Tucker 5. All. Spahija.