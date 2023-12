Iling-Junior sarà al centro di un tiro alla fune tra i club d’élite europei?

Da tempo il calcio internazionale ci ha abituato a osannare dei veri e propri talenti del calcio. Negli ultimi quindici anni, siamo stati letteralmente assaliti da articoli e trasmissioni su chi sia migliore tra Messi e Ronaldo. Naturalmente il dibattito è ancora aperto, ma va detto che fin quando si parla di giocatori effettivamente al di sopra delle capacità di chiunque altro, ben venga discuterne. Purtroppo da diversi anni si è all’estrema ricerca del nuovo campione non ancora esploso, e qui la stampa non spreca spazio o titoloni.

I nomi che sono passati sui rotocalchi sono così tanti da riempire un’enciclopedia, e quelli che veramente hanno poi fatto la differenza si contano sulle dita di una mano. Vero è che le società sono sempre a caccia dei nuovi talenti, e adesso si sono concentrati tutti su un nome. Iling Junior, promessa inglese, che veste la maglia della Juventus.



Un nome che scotta

Non sono solo le scommesse sul web a far parlare gli appassionati, ma anche quelle che molte società calcistiche fanno su alcuni giocatori all’alba della loro carriera. L’ultimo esempio è il calciatore dell’Inghilterra Under-21 Samuel Iling Junior. Prelevato dalla Juventus alla squadra Under-18 del Chelsea, ha da subito messo in mostra le sue qualità: grande velocità, ottimo dribbling, e tanta voglia di giocare a calcio.

Un esempio su tutti di queste sue qualità è la parte iniziale dell’azione che lo porterà al gol contro l’Atalanta, nel campionato 2022/23. Iling Junior andò a recuperare palla con un contrasto pulito sul centrocampista della Dea, entrambi caddero ma l’inglese ebbe uno scatto fulmineo che gli permise di riconquistare il pallone, passarlo a Rabiot e dirigersi in area di rigore. Per una serie fortunata di rimpalli quella palla finirà proprio sui suoi piedi che la spingeranno in porta. Alla fine non si può dire che non sia stato un gol cercato.

Le sue abilità hanno da tempo stregato il pubblico bianconero, sia grazie alle sue prestazioni con la Juventus NextGen, ovvero l’Under-21 che gioca in Serie C, sia in prima squadra, con ottime giocate sia in campionato che in Champions League. Soprattutto ha attirato su di sé gli occhi dei grandi club europei, ma non sembra che la Juventus sia disposta a farlo partire.

Foto di Daniel Norin, fonte: Unsplash

Futuro bianco o nero?

Iling Junior ha un ottimo potenziale, e di questo sembra se ne siano accorti diversi club inglesi e anche il Bayern Monaco. La Juventus, soprattutto nella figura del suo allenatore Massimiliano Allegri, ha grande stima del giocatore ed è intenzionata a farlo diventare un perno importante della rosa nel breve futuro.

I bianconeri non vogliono perdere una possibile promessa, ma devono necessariamente fare delle stime. La Juventus non naviga ancora in buone acque, sia finanziariamente che sportivamente. Infatti come esistono ancora alcuni debiti, così si sono presentati due gravi problemi che riguardano il centrocampo, ovvero le squalifiche di Pogba e Fagioli, con il francese che quasi sicuramente rescinderà il contratto. Dunque la Juventus ha necessità di investire sul mercato, e chissà che non sarà proprio Iling Junior a fare da apripista con qualche altro affare, magari per un nome importante?



Necessità o virtù?

Bisogna dire per onor del vero che al momento le uniche proposte per Iling Junior sono giunte dal Sassuolo e dal Bologna. Entrambe le squadre volevano accordarsi per un prestito, dato che la Juve lo avrebbe ceduto solo con questa formula e soltanto per dargli la possibilità di giocare con continuità. Purtroppo alla fine sono saltate tutte e due le destinazioni, dato che la società e lo staff tecnico si sono convinti di poterlo integrare nella prima squadra a tutti gli effetti.

I minuti che finora ha giocato sono pochi, complice l’esplosione di Cambiaso e il passaggio al modulo 3-5-2. Il futuro del calciatore è in balia della Juventus che potrebbe cederlo, seppur malvolentieri, per una cospicua cifra o per uno sconto su qualche grande nome di cui ha necessità.